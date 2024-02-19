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الأرصاد توضح حول تساقط الثلوج في الأردن

منذ 4 ساعات
الأرصاد توضح حول تساقط الثلوج في الأردن

وطنا اليوم:أكد مدير إدارة الارصاد الجوية رائد آل خطاب أن الخرائط الجوية لا تشير إلى هطولات ثلجية في الأردن حتى نهاية شهر شباط الحالي.
وقال آل خطاب، إن الأيام المقبلة ستسجل ارتفاعات تدريجية على درجات الحرارة، تبدأ من يوم غد الثلاثاء، وتواصل ارتفاعها تدريجيا.
وأضاف، أنه من انتهاء نهار اليوم الإثنين تنخفض الهطولات المطرية، وتبقى احتماليتها ضعيفة حتى يوم غد الثلاثاء، وتنحسر تدريجيا.
وبين أن المملكة تشهد اليوم أمطارا غزيرة في عدة مناطق خاصة الشمالية وشمال البلقاء – غرب السلط، وتستمر الفرصة حتى نهاية نهار اليوم، مشيرا إلى أنه لا يوجد حالات جوية مميزة حتى نهاية الشهر.


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