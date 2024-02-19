التربية: جميع الكتب بين أيدي الطلبة

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة، إن جميع مدارس المملكة استلمت الكتب المدرسية.

وأضاف، اليوم الإثنين، أن مديرية التربية في كافة مناطق المملكة سلّمت الكتب المدرسية لطلبتها.

وأوضح أن العملية التعليمية في المدارس الحكومية منتظمة منذ الأسبوع الأول.

وأفاد بأن كتيبات التمارين تاخر تسليمها بسبب وجود تأخير في العطاءات، مشيراً أن الكتب الاساسية كانت موجودة في أيدي الطلبة منذ الأسبوع الأول.