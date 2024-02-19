الخدمة والإدارة العامة يطلق الكشف التنافسي

وطنا اليوم:اعلنت هيئة الخدمة والادارة العامة عن نشر بيانات المتقدمين على الكشوفات التنافسية لعام 2024 للجامعيين وحملة دبلوم الشامل والدبلوم الفني على موقعها الالكتروني https://www.spac.gov.jo وذلك خلال الفترة بين يوم الاثنين 19/2/2024 ولغاية نهاية يوم الخميس 22/2/2024.

ودعت الهيئة المتقدمين بالطلبات الاطلاع على بياناتهم ومعلوماتهم العامة والتأكد من صحتها وارسال الملاحظات بشأنها (ان وجدت).