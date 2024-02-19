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هكذا ستفصل إسرائيل شمال قطاع غزة عن جنوبه

منذ 4 ساعات
هكذا ستفصل إسرائيل شمال قطاع غزة عن جنوبه

وطنا اليوم:أفادت مصادر عبرية، الأحد، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بشق طريق إسفلتي وسط قطاع غزة يفصل شمال القطاع عن جنوبه بشكل كامل.
ووفق تقرير للقناة 14 العبريّة، فإنّ جيش الاحتلال “يحاول فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه بشكل كامل من خلال شق طريق أسفلتي من الشرق إلى الغرب، وإنّ الهدف من بناء هذا الطريق المسفلت هو تمكين الجيش الإسرائيلي من دخول غزة و إظهار الرد العسكري في حال قيام المقاومة بأي عملية مستقبلاً”.
وقال أحد الجنود الصهاينة وهو يشير إلى الاستعدادات لشق هذا الطريق، في التقرير ذاته: إنّ “هذا الطريق يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه، حتى تتمكن (إسرائيل) من التحرك للسيطرة بين الجانبين وتكون بشكل فعال قادرة على التسلل إلى قطاع غزة”.
وبحسب التقرير فقد بدأ الجيش الصهيوني بهدم المباني المحيطة من أجل شق هذا الطريق الذي يحمل اسم 749.


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