بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

المياه: الهطولات المطرية ترفع الموسم المطري لـ 65%

منذ 4 ساعات
المياه: الهطولات المطرية ترفع الموسم المطري لـ 65%

وطنا اليوم:‎قالت وزارة المياه والري – سلطة وادي الأردن، إن المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح اليوم الاثنين 19/2/2024 إلى ما نسبته 65% من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا علما بأن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في نفس التاريخ من العام الماضي كانت 71,8%.
كما ارتفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية الى 130 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 45 % من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3 ، وان اعلى كمية هطول سجلت في عجلون خلال 24 ساعة بلغت 16,4 ملم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:07

الاتحاد الأوروربي يطلق عملية أسبيدس لحماية سفن البحر الأحمر

15:06

قسم السينما في “شومان” يعرض الفيلم الإيراني “لا وجود للدببة” للمخرج جعفر بناهي

15:01

بن زايد وبن راشد وآل نهيان يعزون الملك وولي العهد بوفاة والد الأميرة رجوة

14:58

تجارة عمان تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي مع تايلند

14:54

المهندسين ترعى مؤتمر الخريجين الاردني الثاني

14:33

جرائم “تطهير عرقي” بحق أشجار القيقب المعمرة

14:24

جامعة البترا توقع مذكرات تعاون لزيادة فرص خريجيها في سوق العمل

14:24

الأردن والاتحاد الأوروبي يوقعان بالأحرف الأولى اتفاقية تمديد العمل ببرنامج بريما (PRIMA)

14:22

الملك يشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين

14:16

إجراء إسرائيلي بعد تصريحات الرئيس البرازيلي عن الإبادة في غزة

14:10

توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة الألمانية الأردنية والمجلس الأردني للأبنية الخضراء

14:06

إتلاف 600 كيلو غرام من الدواجن المخالفة

وفيات
وفيات الاثنين 19-2-2024رئيس واسرة البلقاء التطبيقية تنعى والد سمو الأميرة رجوة الحسينشكر على تعازشقيق أمين عام رئاسة الوزراء في ذمة اللهوفيات الجمعة 16-2-2024