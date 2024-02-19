الحوثيون: استهدفنا سفينة بريطانية مما تسبب بتعطلها وباتت معرضة للغرق

وطنا اليوم:استهدف الحوثيون سفينة بريطانية “RUBYMAR” في خليج عدن وذلك بعدد من الصواريخِ البحريةِ المناسبة، وفقا لبيان صادر عن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع.

وقال سريع في بيان صادر عن الحوثيين، الاثنين، إنّ القوات مستمرة في تنفيذ قرار منعِ الملاحة الإسرائيلية أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى وقفِ العدوانِ عن قطاع غزة، ورفعِ الحصارِ عن أهالي غزة.

وأضاف أنه تم إصابة السفينة إصابة بالغة ما أدى إلى توقفها بشكل كامل، حيث إنّ نتيجة الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها السفينة فهي معرضة الآن للغرق في خليج عدن.

وبين أنه تم إخراج طاقم السفينة بآمان.

نص البيان

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً للشعب الفلسطيني في قطاعِ غزة والذي يتعرض للعدوان والحصار حتى هذه اللحظة، وضمن الرد على العدوانِ الأميركي البريطاني على بلدِنا

نفذت القوات البحرية في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعونِ اللهِ تعالى عمليةً عسكرية نوعية، استهدفت سفينة بريطانية في خليج عدن “RUBYMAR” وذلك بعدد من الصواريخِ البحرية المناسبة وكان من نتائج العملية ما يلي:

-إصابة السفينة إصابة بالغة ما أدى إلى توقفِها بشكلٍ كامل.

-نتيجةَ الأضرارِ الكبيرة التي تعرضت لها السفينة فهي معرضة الآن للغرق في خليج عدن.

-حرصنا خلال العملية على خروج طاقم السفينة بأمان.

وفي الحديدة، تمكنتِ الدفاعات الجوية اليمنية وبعونِ الله تعالى من إسقاط طائرة أميركية (MQ9) بصاروخ مناسب أثناءَ قيامِها بمهامَ عدائيةٍ ضدَّ بلدِنا لصالحِ الكيانِ الصهيوني.

إن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية وتنفيذ المزيد من العملياتِ النوعية ضد كافة الأهداف المعادية دفاعاً عنِ اليمنِ العزيزِ وتأكيداً على الموقف المساند للشعب الفلسطيني.

إنَّ عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحرينِ الأحمر والعربي لن تتوقفَ حتى يتوقف العدوان ويرفعَ الحصار على قطاعِ غزة.