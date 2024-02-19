2000 طالب من التربية يتلقون التعليم المهني العام الحالي

وطنا اليوم:أكد مدير عام مؤسّسة التدريب المهني المهندس أحمد الغرايبة، أنه يوجد 2000 طالب من وزارة التربية والتعليم يتلقون التدريب والتعليم المهني خلال العام الحالي 2024.

وقال، إن هناك خطة لإصلاح منظومة التعليم المهني على مستوى المملكة، بحيث تتولى وزارة التربية والتعليم جزئية التعليم المهني بالشراكة مع المؤسسة، بحيث يتم يحصل الطالب والطالبة على شهادة التوجيهي المهني ومن ثم بإمكانه التجسير للدراسة في الجامعات في التخصصات التطبيقية.

وبين أن المؤسسة قامت بتخريج أكثر من 9 ألف طالب وطالبة منهم 2000 يحملون شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة، حيث بلغت نسبة الخريجين ممن وجدوا فرصة عمل 61% وطالب وطالبة وهم حاليا يحملون رقم ضمان اجتماعي (موظف رسمي)، بالإضافة إلى وجود 17% من الخريجين يعملون في القطاع غير المنظم، لذلك فإن 79% من الخريجين وجدوا فرصة عمل.

وأضاف أن مؤسسة بدأت أمس الأحد باستقبال طلبات الانضمام للبرامج التدريبية النوعية في معاهد المؤسسة للعام التدريبي 2024 _2025 إلكترونياً، باستخدام نافذة التسجيل الإلكتروني ereg.vtc.gov.jo، مؤكداً أنه بإمكان الراغبين بالتسجيل أيضاً زيارة أقرب معهد تدريب مهني للمساعدة في عملية القبول والتسجيل، مشيرا إلى أنه يشترط للتقدم ان يكون قد أكمل 17 عاماً.

وأكد الغرايبة، أنَّ عملية القبول والتسجيل “إلكترونيا” تأتي ضمن عملية التحول الرقمي، بحيث تتوافق مع التوجيهات الملكية بتطوير منظومة التدريب المهني ليتوافق مع المعايير الدولية، ولتسهيل وصول خدمات التسجيل والدفع الإلكتروني للشباب الذكور والإناث بالمحافظات جميعها، مشيرا إلى ان المؤسسة منتشرة في 42 موقعاً في المملكة من خلال 30 معهداً، حيث تقدم 128 برنامج تعليمي بتخصصات مطلوبة تلبي احتياجات السووقين المحلي والإقليمي.

وشدد الغرايبة على أهمية الالتحاق بالتدريب المهني والتقني كخيار استراتيجي لبناء الوطن ومكافحة الفقر والبطالة، حيث تعمل المؤسسة على تفعيل التوجيه المهني والإرشاد وربط البرامج المطروحة بحاجات سوق العمل، والشراكة مع القطاع الخاص وتحديث المناهج وتحسين القدرات الإدارية والفنية للموارد البشرية لتواكب التطور الحاصل في سوق العمل.