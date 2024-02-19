غالانت يزعم: حماس تبحث عن بديل للسنوار بعد فقدان الاتصال به

وطنا اليوم:زعم وزير الحرب الإسرائيلي يواف غالانت، أن حركة حماس تبحث عن بديل لرئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته العسكرية في غزة حتى استعادة الرهائن.

وقال : حركة حماس بدأت تبحث عن بديل لزعيمها يحيى السنوار في ظل انقطاع الاتصالات معه بشكل كامل”.

وتابع أن “حماس لا تثق في قادتها. فرع حماس في غزة لا يرد. لا يوجد قادة في الميدان للتحدث معهم وهذا يعني أن هناك مناقشات لتحديد من يدير القطاع. حاليا لا يوجد أحد يقود العمليات

وقال غالانت إنه “تمت هزيمة لواء خان يونس، وإن ذلك سيكون مصير الكتائب الحمساوية الست المتبقية”، وفق ما ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.

وأضاف غالانت أن “إسرائيل تخير مسلحي حماس إما الاستسلام أو الموت، فلا خيار آخر”، متابعاً “لا يمكن لإسرائيل أن توقف الحرب ما دام هناك 134 مخطوفاً في قطاع غزة”.

وأوضح أن “كتيبة الكوماندوز في الجيش الإسرائيلي التي تقاتل في منطقة مجمع ناصر الطبي ستستكمل السيطرة عليه في غضون بضعة أيام”