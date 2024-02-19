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السفيرة الأمريكية: دعمنا مشاريعًا تنموية في الأردن بقيمة 31 مليار دولار

منذ 6 ساعات
السفيرة الأمريكية: دعمنا مشاريعًا تنموية في الأردن بقيمة 31 مليار دولار

وطنا اليوم:استعرضت السفيرة الأمريكية في عمان يائيل لمبرت أبرز مراحل الدعم المالي الأمريكية للأردن خاصة في مجال التنمية، خلال 75 عامًا من العلاقات الأردنية الأمريكية.
جاء ذلك في فيديو نشرته حسابات السفارة الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت فيه السفيرة لمبرت عن احتفال الأردن والولايات المتحدة بالذكرى السنوية الـ 75 لإقامة العلاقات بين البلدين.
وأوضحت لمبرت أنّ الولايات المتحدة قدمت خلال 75 عامًا من علاقاتها مع الأردن دعمًا لمشاريع تنمويًا بقيمة 31 مليار دولار، في مجالات عدة كالمياه والصحة والتعليم.
وتابعت أنّ أكثر من مليون ونصف طالب أردني من برامج تعليمية أمريكية في الأردن.
واختتمت الفيديو بشكر الحكومة الامريكية للشعب الأردني على الصداقة والاستضافة، قائلة ” ما قصرتوا يا نشامى”.


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