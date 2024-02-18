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مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة النجداوي 

منذ ساعة واحدة
مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة النجداوي 

وطنا اليوم – مندوباُ عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاحد الموافق ١٨-٢-٢٠٢٤، واجب العزاء إلى عشيرة النجداوي بوفاة المرحوم ممدوح احمد النجداوي شقيق امين عام رئاسة الوزراء / محافظة العاصمة /

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم وعموم عشيرة النجداوي ، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي و إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة .


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