بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. مجتمع مدني

امين عام العدالة والاصلاح ينعى والد سمو الاميرة رجوة الحسين

منذ ساعة واحدة
امين عام العدالة والاصلاح ينعى والد سمو الاميرة رجوة الحسين

وطنا اليوم – نعى أمين عام حزب العدالة والاصلاح غازي عليان، والد سمو الأميرة رجوة الحسين، المرحوم، بإذن الله، خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز السيف.

وأعرب عليان عن أحر التعازي لجلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملكة رانيا العبدالله ،وسمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين، وأسرة الفقيد وعائلة السيف الكريمة، بهذا المصاب الأليم، داعيا المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته وصاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة آلسيف الصبر والسلوان.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:04

22:58

22:54

العضايلة يبارك انجاز السعود ويلتقي بعثة الجمباز في القاهرة

22:46

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة النجداوي 

22:34

الديوان الملكي الهاشمي ينعى والد الأميرة رجوة الحسين

21:48

في اجتماع المجلس المركزي لحزب تقدُّم الحموري يثمن جهود جلالة الملك لوقف العدوان على غزة

19:49

جولة الملك وجسارة الموقف

19:42

اللوزي: ارتفاع صافي أرباح البنك الأردني الكويتي 380% لتصل إلى 90 مليون دينار نهاية العام

19:39

امين عام حزب عزم ينعى وفاة الشيخ خالد بن مساعد السيف.

18:36

الصفدي وغباش: الأردن والإمارات يواصلان جهود إسناد الأشقاء الفلسطينيين والوصاية الهاشمية خط الدفاع الأول عن المقدسات

18:25

رئيس واسرة البلقاء التطبيقية تنعى والد سمو الأميرة رجوة الحسين

16:51

أيُّ حالٍ حالُهم!؟ والحربُ يبعثها القويٌّ تجبُّراً.. وينوءُ تحت بلائها الضُّعفاءُ”

وفيات
رئيس واسرة البلقاء التطبيقية تنعى والد سمو الأميرة رجوة الحسينشكر على تعازشقيق أمين عام رئاسة الوزراء في ذمة اللهوفيات الجمعة 16-2-2024وفاة الحاج العميد الركن المتقاعد محمد هاشم رشيد عريقات