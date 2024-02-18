امين عام العدالة والاصلاح ينعى والد سمو الاميرة رجوة الحسين

وطنا اليوم – نعى أمين عام حزب العدالة والاصلاح غازي عليان، والد سمو الأميرة رجوة الحسين، المرحوم، بإذن الله، خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز السيف.

وأعرب عليان عن أحر التعازي لجلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملكة رانيا العبدالله ،وسمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين، وأسرة الفقيد وعائلة السيف الكريمة، بهذا المصاب الأليم، داعيا المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته وصاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة آلسيف الصبر والسلوان.