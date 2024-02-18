في اجتماع المجلس المركزي لحزب تقدُّم الحموري يثمن جهود جلالة الملك لوقف العدوان على غزة

وطنا اليوم – عبر رئيس المجلس المركزي لحزب تقدُّم الدكتور فوزي الحموري عن اصدق آيات والتهنئة والتبريك لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتسلم سلطاته الدستورية.

وقال: في هذه الذكرى نستعيد صفحاتنا الوطنية الخالدة وما أنجزه الهاشــمــيــون على مدى السنين في مسيرة ســتــتــــواصل انجازاتها وبلوغ اهدافها التي يبذل جلالة الملك كل جهوده من اجل تحقيقها.

وأضاف الحموري إننا نقف صفاً واحداً مع أهلنا في غزة خلف قائدنا الذي يقود حملة دولية لوقف العدوان الغاشم على قطاع غزة، ونحن نرى كيف قام جلالته خلال الأيام الماضية بجولة دولية تهدف إلى حشد الدعم الدولي من أجل وقف العدوان على غزة وحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية بدون قيود، والتأكيد على أهمية إيجاد أفق سياسي يقود إلى تسوية شاملة تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بمنح الفلسطينيين حقوقهم بإقامة دولتهم وعاصمتها القدس.

وأشار الى زيارات زيارة جلالته الى الولايات المتحدة الامريكية ولقائه الرئيس الأمريكي وأركان الإدارة الأمريكية، حيث حذر جلالته خلال لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، من أن أي هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح المكتظة بما يزيد عن 1.5 مليون نسمة ستنتج عنه بالتأكيد كارثة إنسانية جديدة، وتبعها زياراته ولقاءاته مع رؤساء الدول في كندا وبريطانيا وفرنسا ومشاركة جلالة الملك في مؤتمر ميونخ للأمن حيث التقى رئيس الوزراء القطري والإيرلندي والدنماركي وأمين عام حلف الناتو حيث أكد جلالته خلال هذه اللقاءات على ضرورة حماية المدنيين الأبرياء الذين يواجهون ظروفا قاسية في قطاع غزة وضرورة وقف هذه الحرب.

وقال الدكتور الحموري: إنني أجزم انه لا يوجد أي زعيم آخر يقوم بما قام به جلالة الملك من جهود حثيثة لإنهاء الحرب على قطاع غزة وايجاد حل للقضية الفلسطينية.

وكان اجتماع المجلس المركزي لحزب تقدم اجتمع يوم أمس بحضور رئيس المجلس ونواب ومساعدي الرئيس وغالبية أعضاء المجلس وبحضور أمين عام الحزب الدكتور خالد البكار حيث عبر الحموري عن اعجابه بما حققه الحزب من نجاحات خلال فترة قصيرة منذ انعقاد مؤتمره التأسيسي في شهر تموز الماضي حيث أصبح انتشار الحزب في مختلف محافظات المملكة وافتتاح 6 فروع يعتبر انجاز ويدل على أن الحزب يسير بخطى ثابتة في تحقيق الرؤى الملكية في التحديث السياسي وأكد على ضرورة الاستمرار في التنسيق بين المجلس وجميع هيئات الحزب.

ودار حوار موسع مع أعضاء المجلس المركزي أقر المجلس فيه عددا من القرارات وتم تعديل بعض بنود النظام الأساسي بناء على تنسيب من المكتب السياسي لتطوير عمل هيئات الحزب وتحقيق أهدافه.

من جهته، استعرض الأمين العام الدكتور خالد البكار تقرير الأمانة العامة عن نشاطات وانجازات الحزب خلال الفترة الماضية وعرض التقرير المالي للحزب عن العام 2023 ، واستعرض البرامج القطاعية التي اعدتها لجان الأمانة العامة حيث أكد أن حزب تقدم هو الوحيد الذي أصبح لديه خطة واضحة للتحديث الاداري والاقتصادي. وعبر البكار عن حرص الأمانة العامة للتعاون والتنسيق مع المجلس المركزي والالتزام بالنظام الأساسي للحزب والعمل كفريق واحد لتحقيق رؤية ورسالة الحزب في خدمة الوطن والمواطن تماشيا مع توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المفدى.