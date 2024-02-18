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مذكرة تعاون بين المكتبة الوطنية ومعهد مادبا لفن الفسيفساء

منذ 3 ثواني
مذكرة تعاون بين المكتبة الوطنية ومعهد مادبا لفن الفسيفساء

وطنا اليوم – وقع معهد مادبا لفن الفسيفساء والترميم، اليوم الأحد، مذكرة تعاون مع دائرة المكتبة الوطنية، لتعزيز خدمة أعمال التوثيق والبحث العلمي ورعاية النتاج الفكري الوطني ونشر المعرفة.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها عميد المعهد الدكتور أحمد العمايرة، ومدير عام دائرة المكتبة الوطنية الدكتور نضال الأحمد، إلى إبراز دور المعهد والدائرة في تحقيق أهدافهما وتبادل التعاون بين الطرفين في مجالات أعمال التوثيق والمحافظة على الوثائق الأردنية، خصوصا ذات البعد الوطني، والعمل على توثيقها وفهرستها وأرشفتها وفق الأصول.
وقال العمايرة، إنه وفقاً للإتفاقية يتبادل الطرفان مجانا المطبوعات والكتب والمخطوطات وأية وثائق وصور أخرى من شأنها المساعدة في تنمية المعارف الوثائقية والثقافية بينهما، وفي الحدود التي يرونها مناسبة ضمن إمكاناتهما، إضافة إلى تنظيم معارض الكتب والوثائق، حسب الإمكانات المتاحة.
من جهته، قال الأحمد، إن المكتبة ستقوم بعقد دورات تدريبية وندوات وورشات عمل للمعهد في مجال المكتبات والمعلومات والأرشفة والإعداد لمختلف الأنشطة الثقافية، وأرشفة وثائق المعهد ذات البعد الوطني.
واتفق الطرفان على تبادل الخبرات اللازمة في وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية وتزويد المكتبة الوطنية بالتسجيلات الببليوغرافية للمعهد، لإدراجها ضمن الفهرس الوطني الأردني والذي تقوم المكتبة الوطنية على تنظيمه بموجب المادة 4/ه من نظام دائرة المكتبة الوطنية.


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