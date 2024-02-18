الائتمان العسكري يطلق خدمة النقد الطارئ الاختيارية

وطنا اليوم – أطلق صندوق الائتمان العسكري، خدمة النقد الطارئ للمستفيدين المحولة رواتبهم للصندوق، وهي خدمة اختيارية تم إضافتها على التطبيق البنكي لتمكين منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من الاستفادة منها بأي وقت.

وقال مدير عام الصندوق مهند شحادة، إن الصندوق يسعى بشكل مستمر لتطوير خدماته ومنتجاته بما يخدم المستفيدين ويُلبي تطلعاتهم من جهة، ومواكبة التطوير والتحديث من جهة أخرى، حيث تم إضافة حساب النقد الطارئ على التطبيق البنكي للاستفادة منها بأي وقت كخدمة اختيارية، وبرسوم إدارية 3 دنانير سنويًا، واستخدامها بشكل دوري ولمرات عديدة طوال السنة.

وأضاف أن هذه الخدمة تُمكّن المستفيدين المحولة رواتبهم إلى الصندوق إمكانية تحويل أي مبلغ مالي بحد أعلى 50 دينار من حساب النقد الطارئ إلى حساب الرواتب من خلال التطبيق البنكي وسحبها من الصراف الآلي.

وكان صندوق الائتمان العسكري، أطلق أخيرًا، مجموعة من التمويلات المالية التي تشمل تمويل فرحي وتمويل تعليمي وتمويل علاجي.