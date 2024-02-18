بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الائتمان العسكري يطلق خدمة النقد الطارئ الاختيارية

منذ 3 ثواني
الائتمان العسكري يطلق خدمة النقد الطارئ الاختيارية

وطنا اليوم – أطلق صندوق الائتمان العسكري، خدمة النقد الطارئ للمستفيدين المحولة رواتبهم للصندوق، وهي خدمة اختيارية تم إضافتها على التطبيق البنكي لتمكين منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من الاستفادة منها بأي وقت.
وقال مدير عام الصندوق مهند شحادة، إن الصندوق يسعى بشكل مستمر لتطوير خدماته ومنتجاته بما يخدم المستفيدين ويُلبي تطلعاتهم من جهة، ومواكبة التطوير والتحديث من جهة أخرى، حيث تم إضافة حساب النقد الطارئ على التطبيق البنكي للاستفادة منها بأي وقت كخدمة اختيارية، وبرسوم إدارية 3 دنانير سنويًا، واستخدامها بشكل دوري ولمرات عديدة طوال السنة.
وأضاف أن هذه الخدمة تُمكّن المستفيدين المحولة رواتبهم إلى الصندوق إمكانية تحويل أي مبلغ مالي بحد أعلى 50 دينار من حساب النقد الطارئ إلى حساب الرواتب من خلال التطبيق البنكي وسحبها من الصراف الآلي.
وكان صندوق الائتمان العسكري، أطلق أخيرًا، مجموعة من التمويلات المالية التي تشمل تمويل فرحي وتمويل تعليمي وتمويل علاجي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:48

للمرة الأولى: جامعة البلقاء التطبيقية في تصنيف شنغهاي

14:18

وزير المياه والري يتسلم شهادة تجديد اعتمادية مختبرات سلطة المياه للمواصفات الدولية

14:08

مدير الأمن العام يستقبل السّفير الألماني، ويبحثان تعزيز التعاون الشرطي

14:03

التربية والتعليم … اهتمام ودعم ملكي وخطط إصلاح وتطوير مستمرة

14:01

الفوسفات: اتفاقية لإنشاء مصنع لإنتاج مضافات الأعلاف الفوسفاتية في العقبة بكلفة 20 مليون دينار

14:00

    طالب عمان الاهلية أبو السعود يُتوّج بذهبية بطولة كأس العالم للجمباز

13:58

كابيتال بنك يفتتح مركز تدريب متطور  Capital Campus

12:59

الضمان: 20298 مشتركاً اختيارياً العام الماضي

12:24

أجواء باردة وسط زخات في شمال ووسط المملكة اليوم وغداً

12:05

حزب إرادة يعقد ورشة توعية بفكره السياسي لعدد من منتسبي الحزب في إقليم الوسط صور وفيديو

11:32

شكر على تعاز

11:26

“كراون بلازا” عمان يطلق حملة جاذبة لعضوية النادي الصحي والرياضي وقاعات الاحتفالات

وفيات
شكر على تعازشقيق أمين عام رئاسة الوزراء في ذمة اللهوفيات الجمعة 16-2-2024وفاة الحاج العميد الركن المتقاعد محمد هاشم رشيد عريقاتوفيات الخميس 15-2-2024