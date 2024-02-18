وزير المياه والري يتسلم شهادة تجديد اعتمادية مختبرات سلطة المياه للمواصفات الدولية

وطنا اليوم – ثمن وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود خلال تسلمه في وزارة المياه والري بحضور امين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري والمساعد لشؤون المختبرات والنوعية المهندسة منى غرايبة والقائم بأعمال مدير نظام الاعتماد والتقييس المهندسة لانا مراشدة ورئيس قسم الاعتماد في وحدة الاعتماد الأردني وعدد من المعنيين شهادة تجديد الاعتماد لمتطلبات المواصفة الدولية للمختبرات ( ISO/IEC 17025:2017) وذلك عن الفترة 20/12/2023 لغاية 19/12/2028 ، إضافة الى ان شؤون المختبرات والنوعية تعتبر من اوائل المختبرات الاردنية الحاصلة على الاعتماد الدولي وفق المواصفه الدوليه لاعتماد المختبرات منذ عام 2005 ومختبرا اقليميا معتمدا من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفحوصات الاشعاعية للمياه منذ عام 1985، كونه المختبر الوحيد في الاردن الذي يغطي كافة الفحوصات المخبرية للمواصفة القياسية الاردنيه لمياه الشرب بنسبة 100% .

واكد الوزير ان مختبرات سلطة المياه المركزية تعد واحدة من بيوت الخبرة الفريدة وتمتلك من الخبرات والأجهزة ما يجعلها في صدارة المختبرات العالمية من حيث المحافظة على مستوى عالمي متميز لنظام الجودة المعمول به في كافة ادارة المختبرات والنوعية عالميا ودقة النتائج وتطابقها مع المختبرات العالمية ، مؤكدا ان الوزارة تسعى على الدوام لتطوير أدائها والارتقاء بمنجزاتها خدمة للمواطنين في جميع مناطق المملكة للتأكد من سلامة نوعية المياه والكشف عن كافة الملوثات الكيميائية والاشعاعية والجرثومية طبقا للمتطلبات المحلية والعالمية ، واضاف بانه وبالرغم من شح المياه في الاردن تحرص وزارة المياه والري/ سلطة المياه على ايصال المياه لعداد المواطن ضمن المواصفة القياسية الاردنيه لمياه الشرب رقم 286/2015.

امين عام سلطة المياه أوضح ان سلطة المياه/ شؤون المختبرات والنوعية تطبق اعلى معايير الرقابة على مصادر مياه الشرب وكامل الانظمة المائية، لضمان ايصال مياه صالحة للشرب للمواطنين مطابقة للمواصفة القياسية الاردنية لمياه الشرب رقم ٢٨٦/٢٠١٥. بالاضافة الى الرقابة الدورية على جميع محطات الصرف الصحي وجميع المسطحات المائية حفاظا على صحة الانسان والبيئة.

وبين انه تم الحصول على هذا التجديد من بعد تنفيذ الزيارة التقييمية من قبل فريق تقييم وحدة الاعتماد حيث امتد التقييم على مدى اربع ايام خلال الفترة 28 الى 31-8-2023 وشمل كافة المتطلبات الفنية من حيث التحاليل المخبرية التي تتميز بمجال اعتمادها الشامل للفحوصات الكيميائية والميكروبيولوجية والاشعاعية للمياه والمياه العادمة، بالاضافة الى عمليات جمع العينات وكذلك المتطلبات الادارية العامة التي شملت قسم ضبط الجودة والمعلومات المخبرية والمشتريات والمستودعات والعقود والشكاوى.

وأشادت المهندسة لانا مراشدة القائم بأعمال مدير نظام الاعتماد والتقييس بالمستوى العال والنظام المطبق في ادارة الجودة والذي امتد عبر السنين منذ الحصول على الاعتماد لاول مرة، حيث اكدت بحرص الكادر على استمرارية هذا الاعتماد واشادت بكفاءتهم الفنية والتزام الادارة باي تحسينات واجبة وكذلك مواكبة التحديثات المستمرة في المواصفة الدولية ومتطلبات الاعتماد، ومساندة وحدة الاعتماد الحاصلة على الاعتراف الدولي من المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات ILAC. مما وضع شؤون المختبرات والنوعية في مصاف المختبرات العالمية قادرة على افراز نتائج معتمدة. ودعت المهندسة المراشدة الى توسيع عمل شؤون المختبرات والنوعية من خلال ادخال خدمة تزويد عينات المهارة المخبرية لفحوصات المياه والمياه العادمة لما في ذلك من تحقيق للمصلحة الوطنية.

من جهتها أشارت المهندسة منى غرايبة الى أنظمة الجودة المطبقة في شؤون المختبرات والنوعية ومستوى الحرص الشديد على الإعتماد والوصول إلى أعلى درجات الجودة والتحسين المستمر سواءً من قبل الإدارة العليا أو الموظفين أنفسهم، مبينة ان اجهزة قياس مركبات مثبطات الهرمونات واجهزة قياس البصمة الوراثية واجهزة تصنيف البكتيريا واجهزة قياس الاشعاعية في المياه للنظائر المشعة والثابتة تعد الفريدة اقليميا وتقوم باجراء فحوصات عالية الدقة وتحاليل تخصصية متقدمة وكذلك تحديد اي مصدر تلويث كان غذائي او مائي والتعرف على البصمة الوراثية للأوليات عن طريق انوية خلاياها بأستخدام تقنية (DIC) Differential Interference contrast ومعتمدة من قبل هيئة الاعتماد البريطاني UKAS، و تتابع مشاريع بحثية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتدريب طلبة الجامعات محليا واقليميا كونه مركز تدريب اقليمي معتمد من الوكالة الدولية ومنظمة الصحة العالمية .

وجاء هذا الانجاز انطلاقا من رؤية سلطة المياه في التميز والريادة والاستدامة بتقديم خدمات المياه والصرف الصحي لمتلقي الخدمة بأفضل الممارسات العالمية وبكفاءة عالية ونتيجة تكاتف الجهود لفريق عمل مميز وذو خبرة وباع طويل في هذا المجال. حيث تقوم شؤون المختبرات والنوعية بتنفيذ برامج رقابية دورية واجراء فحوصات مخبرية دقيقة وتستخدم برنامج ادارة المعلومات المخبرية مما له الاثر بتصدير نتائج ذات موثوقية عالية تساهم في اتخاذ القرار الصحيح. حيث تعتبر شؤون المختبرات والنوعية من اوائل المختبرات الاردنية الحاصلة على الاعتماد الدولي وفق المواصفة الدولية لاعتماد المختبرات منذ عام 2005 وكذلك مختبر اقليمي معتمد من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفحوصات الاشعاعية للمياه منذ عام 1985. وهو المختبر الوحيد في الاردن الذي يغطي كافة الفحوصات المخبرية للمواصفة القياسية الأردنية لمياه الشرب بنسبة 100% .