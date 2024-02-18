مدير الأمن العام يستقبل السّفير الألماني، ويبحثان تعزيز التعاون الشرطي

وطنا اليوم – استقبل مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة في مبنى المديرية اليوم، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في الأردن، الدكتور بيرترام فون مولتكه، والوفد المرافق له.

وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الشرطي بين البلدين الصديقين، لا سيّما في مجال بناء القدرات ورفع كفاءة الخدمات الأمنية والإنسانية، وتبادل الخبرات والتقنيات والمعارف الشرطية الحديثة.

وعلى هامش اللقاء شهد مدير الأمن العام والسفير الألماني، تسليم ستة آليات مقدمة من الحكومة الألمانية، وقيادة الشرطة الفدرالية، إلى مديرية الأمن العام، مجهّزة بالمعدات والتقنيات الحديثة اللازمة للعمل مع مفارز مسارح الجريمة في إدارة المختبرات والأدلة الجرمية .

وأكّد اللواء المعايطة خلال اللقاء على أهمية التعاون القائم والممتد مع الجانب الألماني لا سيما في مجال بناء القدرات التدريبية والتقنية، وتبادل الخبرات الشرطية الهادفة لخدمة المجتمع، معرباً عن شكره للحكومة الألمانية ودورها في دعم جهود مكافحة الجريمة، وتعزيز الأمن والسلم.

بدوره، أكّد السفير الألماني على أهمية الدور الأردني في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين، لافتاً إلى حرص الحكومة الألمانية على تعميق التعاون مع مديرية الأمن العام، ودعم جهودها من خلال برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز القدرات، وتوفير المعدات التقنية الحديثة.