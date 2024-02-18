بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

مدير الأمن العام يستقبل السّفير الألماني، ويبحثان تعزيز التعاون الشرطي

منذ ساعة واحدة
مدير الأمن العام يستقبل السّفير الألماني، ويبحثان تعزيز التعاون الشرطي

وطنا اليوم – استقبل مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة في مبنى المديرية اليوم، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في الأردن، الدكتور بيرترام فون مولتكه، والوفد المرافق له.

وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الشرطي بين البلدين الصديقين، لا سيّما في مجال بناء القدرات ورفع كفاءة الخدمات الأمنية والإنسانية، وتبادل الخبرات والتقنيات والمعارف الشرطية الحديثة.

وعلى هامش اللقاء شهد مدير الأمن العام والسفير الألماني، تسليم ستة آليات مقدمة من الحكومة الألمانية، وقيادة الشرطة الفدرالية، إلى مديرية الأمن العام، مجهّزة بالمعدات والتقنيات الحديثة اللازمة للعمل مع مفارز مسارح الجريمة في إدارة المختبرات والأدلة الجرمية .
وأكّد اللواء المعايطة خلال اللقاء على أهمية التعاون القائم والممتد مع الجانب الألماني لا سيما في مجال بناء القدرات التدريبية والتقنية، وتبادل الخبرات الشرطية الهادفة لخدمة المجتمع، معرباً عن شكره للحكومة الألمانية ودورها في دعم جهود مكافحة الجريمة، وتعزيز الأمن والسلم.

بدوره، أكّد السفير الألماني على أهمية الدور الأردني في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين، لافتاً إلى حرص الحكومة الألمانية على تعميق التعاون مع مديرية الأمن العام، ودعم جهودها من خلال برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز القدرات، وتوفير المعدات التقنية الحديثة.

 

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:10

الائتمان العسكري يطلق خدمة النقد الطارئ الاختيارية

14:48

للمرة الأولى: جامعة البلقاء التطبيقية في تصنيف شنغهاي

14:18

وزير المياه والري يتسلم شهادة تجديد اعتمادية مختبرات سلطة المياه للمواصفات الدولية

14:03

التربية والتعليم … اهتمام ودعم ملكي وخطط إصلاح وتطوير مستمرة

14:01

الفوسفات: اتفاقية لإنشاء مصنع لإنتاج مضافات الأعلاف الفوسفاتية في العقبة بكلفة 20 مليون دينار

14:00

    طالب عمان الاهلية أبو السعود يُتوّج بذهبية بطولة كأس العالم للجمباز

13:58

كابيتال بنك يفتتح مركز تدريب متطور  Capital Campus

12:59

الضمان: 20298 مشتركاً اختيارياً العام الماضي

12:24

أجواء باردة وسط زخات في شمال ووسط المملكة اليوم وغداً

12:05

حزب إرادة يعقد ورشة توعية بفكره السياسي لعدد من منتسبي الحزب في إقليم الوسط صور وفيديو

11:32

شكر على تعاز

11:26

“كراون بلازا” عمان يطلق حملة جاذبة لعضوية النادي الصحي والرياضي وقاعات الاحتفالات

وفيات
شكر على تعازشقيق أمين عام رئاسة الوزراء في ذمة اللهوفيات الجمعة 16-2-2024وفاة الحاج العميد الركن المتقاعد محمد هاشم رشيد عريقاتوفيات الخميس 15-2-2024