الفوسفات: اتفاقية لإنشاء مصنع لإنتاج مضافات الأعلاف الفوسفاتية في العقبة بكلفة 20 مليون دينار

وطنا اليوم-العقبة- وقعت شركة مناجم الفوسفات الأردنية ومجموعة مزارع سنقرط للدواجن وشركة تقنية الدواجن والألبان السعودية، إتفاقية تعاون لإنشاء مصنع لإنتاج مضافات الأعلاف الفوسفاتية في العقبة بطاقة إنتاجية تصل الى 100 ألف طن سنويا وبكلفة 20 مليون دينار.

ووقع الإتفاقيه رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الدكتور محمد الذنيبات، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركة سنقرط للدواجن بسام رشاد سنقرط، ورئيس مجلس إدارة شركة تقنية الدواجن والألبان السعودية موسى أحمد أبو عابد.

وقال الدكتور الذنيبات، خلال توقيع الاتفافية، بحضور رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبه نايف حميدي الفايز و عدد من أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد، إن الإتفاقية تأتي في إطار جهود الشركة وخططها للتركيز على الصناعات التحويلية، وإيجاد منتجات جديدة ذات قيمة سوقية عالية، مبينا أن المصنع سيوفر 120 فرصة عمل في مرحلته الاولى لأبناء المجتمع المحلي، ما يعكس دور الشركة في دعم الجهود الوطنية للحد من البطالة.

وأكد الدكتور الذنيبات حرص الشركة على توسيع وتنويع شراكاتها، بما يعزز مكانتها وتنافسيتها في سوق الأسمدة الفوسفاتية الإقليمي والعالمي، مبينا أن الإتفاقية تجسد الشراكة بين الشركة والمؤسسات الوطنية للمساهمة في تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق التنمية في مختلف المجالات.

وأشاد بدور السلطة كحاضنة للإستثمار الوطني في المنطقة وتقديم التسهيلات والميزات الاستثمارية للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب مثمنا دورها الفاعل في دعم مشاريع الشركة الاستثمارية والتنموية في العقبة.

من جانبه أكد الفايز أهمية المشروع الجديد كمشروع ريادي في المنطقة يرفد الإقتصاد الوطني، ويوفر المزيد من فرص العمل للأردنيين، لافتا الى أهمية الاستفادة من الميزة التنافسية التي توفرها السلطة للمستثمرين، والشراكة بين المؤسسات الوطنية في تنفيذ المشاريع الاستثمارية

الكبرى.

وقال إن المشروع سيسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل لأبناء المنطقة، وتعزيز مكانة العقبة كمنطقة جاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والعالمية، مشيرا الى حرص السلطة بالتعاون مع المؤسسات والشركات الوطنية على جذب وتسهيل اقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية في منطقة العقبة.

بدوره، أعرب سنقرط عن اعتزاز المجموعة بالتعاون مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية، باعتبارها من المؤسسات الوطنية الرائدة، مشيدا بالمستوى المتقدم الذي حققته الشركة في إنتاج وصناعة الفوسفات، وانفتاحها على التعاون الوطني والدولي في هذا المجال.

وقال إن المشروع الذي يعكس الشراكة الحقيقية والهادفة بين المؤسسات الوطنية،

يتضمن انشاء مصنع للاضافات العلفية الفوسفاتية بكل انواعها لقطاع الدواجن والابقار، ويلبي احتياجات الأردن والمنطقة من مستلزماته.

وأوضح أن شركة سنقرط تعمل في سوق الدواجن منذ ما يزيد على 60 عامًا، وهي شركة متخصصة بتصنيع الاعلاف بكافة أنواعها و تربية الدواجن، مبينا أن المشروع سيكون رائدا في المنطقة و العالم، واضافة نوعية للصناعات الأردنية.

وقال إن 90 % من مدخلات المشروع، الذي سيقام على 60 دونم و بطاقة إنتاجية مبدئية تبلغ 100 الف طن سنويا، ستكون من انتاج شركة مناجم الفوسفات الأردنية، ما يوفر منتجا ارنيا منافس عالميا من حيث الجودة والأسعار، ويساهم في رفد الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة وتعزيز الأمن الغذائي الأردني

وخلق فرص عمل نوعية.

وقال أبو عابد إن المصنع الجديد يشكل اضافة نوعية لقطاع صناعة الإنتاج الحيواني في الأردن والسعودية، ويسهم بتغطية احتياجات قطاع الدواجن في البلدين الشقيقين من الأعلاف والمواد المصنعة، مؤكدا أهمية الشراكة مع شركة الفوسفات الأردنية في هذا الجانب.

وستقوم شركة مناجم الفوسفات الأردنية، بموجب الاتفاقية بتزويد المصنع باحتياجاته الكاملة من مادة حامض الفوسفوريك ضمن عقد زمني طويل الأمد وبكمية تقدر بحوالي 100 ألف طن محلول.