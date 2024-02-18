كابيتال بنك يفتتح مركز تدريب متطور  Capital Campus

وطنا اليوم- أعلن كابيتال بنك، عن افتتاح Capital Campus وهو أول مركز تدريب متخصص بالكامل مصمم لرفع مستوى المعرفة وتطوير مهارات موظفيه العلمية والعملية على نظام المحاكاة للمتدربين.

وقد حضر الافتتاح رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد نديم خيطان، وعدد من ممثلي الإدارة العليا وموظفي البنك، حيث تم استعراض مرافق الفرع وإبراز التأثير التحويلي الذي سيحدثه على المستفيدين من هذا المركز.

ويقع Capital Campus في منطقة أم السماق، حيث سيكون بمثابة المركز الرئيسي للبنك لتدريب الموظفين الجدد والحاليين، وفيه سيتم استخدام أساليب تدريب مبتكرة وتكنولوجيا متطورة لتوفير تجارب تعليمية تحاكي سيناريوهات العمل المصرفي في الحياة الواقعية.

في تعليقها على افتتاح هذا الفرع، قالت مدير وحدة تميز خدمة العملاء في كابيتال بنك، ميس الكايد: “يسعدنا أن نكشف النقاب عن أول فرع من نوعه في المملكة وفي السوق المصرفي الأردني، حيث سيكون مدخلنا لتوحيد المعرفة وتدريب المهارات لموظفينا الحاليين والجدد وفق طريقة كابيتال بنك”.

وأكدت الكايد أن Capital Campus هو فصل جديد في رحلة تطوير موظفي كابيتال بنك، ويعكس في ذات الوقت التزام البنك بتعزيز ثقافة التعلم المستمر والنمو، مما يضمن امتلاك الموظفين للمهارات والمعرفة اللازمة لتقديم خدمة استثنائية للعملاء من الأفراد والشركات.

بالإضافة إلى التدريب الأساسي، سيكون Capital Campus بمثابة منصة متعددة الاستخدامات، بما في ذلك إطلاق المنتجات والحملات الجديدة وحملات التوعية وحفلات توزيع الجوائز وبرامج التقدير، وورش عمل وجلسات نقاشية وتعليمية للعملاء.