الضمان: 20298 مشتركاً اختيارياً العام الماضي

وطنا اليوم- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن عدد المشتركين اختيارياً خلال العام الماضي بلغ 20298 مشتركاً، ليصل عدد المشتركين اختيارياً الفعالين إلى 92592 مشتركاً حتى نهاية العام الماضي.

ودعت المؤسسة في بيان صحفي، اليوم الأحد، المواطنين الأردنيين الذين لا ينطبق عليهم الشمول الإلزامي بالضمان وكذلك المغتربين الأردنيين العاملين خارج المملكة وربات المنازل الأردنيات إلى المبادرة بالاشتراك الاختياري لما يوفّره لهم ولأفراد أسرهم من مظلة حماية وأمان واستقرار.

وأشارت إلى ان الاشتراك الاختياري مكَّن عدداً كبيراً من المشتركين ممن لهم فترات اشتراك سابقة بالضمان وتوقف اشتراكهم لأسباب مختلفة، أو نتيجة حصولهم على فرص عمل خارج المملكة، أو ربات منازل أردنيات من الاشتراك واستكمال الفترات اللازمة لاستحقاقهم رواتب تقاعدية، كما وفّر لهم هذا الاشتراك الحماية في حالات العجز والوفاة الطبيعية.

وأوضحت المؤسسة أن الاشتراك الاختياري بالضمان متاح من خلال حساب المؤمن عليه في موقع المؤسسة الإلكتروني أو من خلال تطبيقها على الهاتف الذكي باسم (الضمان الاجتماعي الأردني)، أو عبر تطبيق سند الحكومي، شريطة إكمال سن السادسة عشرة وعدم تجاوز سن 55 عاما بالنسبة للأنثى و60 عاما بالنسبة للذكر في حال كان اشتراكهم بالضمان للمرة الأولى، وكذلك متاح الاشتراك الاختياري لمن أكمل سن الـ 60 عاما للذكر أو 55 للأنثى أو تجاوزها وكان له اشتراكات سابقة بالضمان ولم تسوى حقوقهم عنها.