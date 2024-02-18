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شكر على تعاز

منذ 4 ساعات
شكر على تعاز

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيم

يتقدم آل عريقات في الأردن وفلسطين والمهجر
بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى

حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد
ومعالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي وإمام الحضرة الهاشمية بمواساتنا بفقيدنا المغفور له بإذن الله تعالى
الحاج العميد الركن المتقاعد
محمد هاشم رشيد عريقات (أبو هاشم)

والشكر موصول لكافة قادة ومدراء وضباط ومنتسبي القوات المسلحة الأردنية والمخابرات العامة والأمن العام العاملين والمتقاعدين وأصحاب المعالي والسعادة من الوزراء والأعيان والنواب الحاليين والسابقين، والشيوخ والوجهاء والأهل والأصدقاء وجميع من تفضل بمواساتنا كلٌ باسمه ووصفه.
تركت تعازيكم الصادقة ومشاعركم النبيلة في نفوسنا أطيب الأثر وأدت الى التخفيف من مصابنا الجلل

شَكَرَ اللهُ سَعيَكُم وإنّا للهِ وإنّا إليهِ راجِعُون


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