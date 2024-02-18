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“كراون بلازا” عمان يطلق حملة جاذبة لعضوية النادي الصحي والرياضي وقاعات الاحتفالات

منذ 4 ساعات
“كراون بلازا” عمان يطلق حملة جاذبة لعضوية النادي الصحي والرياضي وقاعات الاحتفالات

وطنا اليوم – أطلق فندق “كراون بلازا” عمان مؤخراً حملة جاذبة وواسعة لعضوية النادي الرياضي، والتي تشمل اشتراكات شهرية وسنوية للنادي، تشمل كافة المرافق والبرك، بقيم هي الأفضل على الإطلاق مع الارتقاء اللافت بالخدمات.

وشملت الحملة، عروضاً خاصة وأخرى ممتدة لعضوية الشركات، والمجموعات، والعائلات، لتمتع خلال عطلة نهاية اسبوع في “كراون بلازا” عمان ببرك دافئة واسعار تشجيعية مع خدمات ممتازة في اجواء عائلية انطلاقاً من تشجيع الجميع على ممارسة الرياضات المختلفة وبتوفر احدث اجهزة التريد مل وأحدث تكنلوجيا التقنيات الرياضية والسباحة.

كما قدمت المجموعة حزمة من العروض القوية من فندق “كراون بلازا” عمان، لقاعات الأفراح والمناسبات والتي تشمل التخطيط لحفلات الزفاف في “الفندق”، حيث يمكن للضيوف الاستفادة من باقة فريدة وتجارب مميزة لمناسباتهم، وبأفضل القيم التنافسية خلال هذا الوقت من العام.

ومن الجدير بالذكر أن عدد كبير جداُ من حفلات الزفاف خطط لها العائلات مع فندق “كراون بلازا” عمان في تجارب فريدة وذكريات جميلة لا تنسى على مدار ال 40 عاما الماضية، والذكريات التي صنعوها.


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