الرواجيح يشارك في السعودية مدينة الأحساء بإجتماع شبكة المدن المبدعة التابعة لمنظمة اليونسكو العالمية

وطنا اليوم – شارك رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح في الاجتماع السنوي للمدن الأعضاء، في شبكة المدن المبدعة التابعة لمنظمة اليونسكو العالمية، في مدية الأحساء السعودية باسم مدينة مادبا بصفتها مدينة مبدعة.

وأكد الرواجيح خلال الاجتماع ، استمرارية تحقيق أهداف الاستدامة في تنمية الحرف اليدوية والفنون الشعبية، من خلال العديد من المشاريع التنفيذية، والأفكار الثقافية التي من شأنها المحافظة على مخزون التراث التاريخي الذي تمتلكه مدينة مادبا.

واضاف الرواجيح أن الرعاية الملكية الهاشمية لمدينة مادبا ودعم النشاطات المختلفة سياحياً جعل منها أنموذجاً على مستوى العالم مشيراً إلى العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والتي أرسى قواعدها جلالة عبدالله الثاني وولي عهده الأمين الأمير الحسين وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله ورعاهم.

وأشار الرواجيح إلى أن مدينة مادبا احتصلت بجدارة على العديد من الألقاب منها لقب عاصمة السياحة العربية 2022 ومسار معتمد للحج المسيحي خلال زيارة البابا الفاتيكان لمدينة مادبا وفوز بلدية مادبا بجائزة النظافة على مستوى البلديات الأردنية والحصول على أعلى مرتبة بالوفر التشغيلي بين بلديات المملكة الأردنية.

وتخلل الاجتماع، عرض لرؤساء بلديات المدن المبدعة في العالم، لنقل تجاربهم والحلول المبتكرة في التنمية المستدامة بما شأنه تحقيق أهداف الأمم المتحدة في شبكة المدن المبدعة في اليونسكو.

وقدم الرواجيح ورقة عمل قدم فيها تجربة مدينة مادبا في الإستفادة من الإمتيازات التي تمتلكها المدينة وطرق تطويرها والحلول المستدامة للمحافظة على الحرف اليدوية الإبداعية التي تنتجها مادبا أهمها حرفة الفسيفساء، عبر العديد من البرامج والمشاريع.

وبين الرواجيح أن الحرف اليدوية في مادبا ، هي صناعات مبدعة في الوسائل التي يستعان بها في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية والبيئية بالمنطقة.

وحضر الإجتماع من الأردن رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح ومن العراق محافظ السليمانية السيد هافال وعدد من ممثلي أمانه الأحساء الأمين العام المهندس عصام الملا من السعودية وزارة الثقافة السعودية.

وقال الرواجيح أنه تمت دعوة ممثلي المدن المبدعة لزيارة مدينة مادبا الكبرى التي ستضم اجتماعاً مقبلاً حيث جرى الإتفاق على عدد من البنود منها توقيع مذكرة تعاون وتوأمة بين مدينة مادبا وأمانة الأحساء ومحافظ السليمانية العراق هذا العام ، ⁠ونقل المعرفة بين الكوادر والعاملين والمهتمين من البلديتين و⁠نقل التجارب والخبرات العلمية والعملية وتسهيل مهمة الحرفيين من أبناء الأحساء والمهتمين في الدراسة أو التدريب في معهد مادبا لفن الفسيفساء والترميم /مادبا وإمكانية عمل مشترك بين الطرفين بالأعمال الحرفية والفنون.