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نقيب المهندسين يلتقي السفير الأردني هيثم ابو الفول في الرياض

منذ ساعة واحدة
نقيب المهندسين يلتقي السفير الأردني هيثم ابو الفول في الرياض

 

وطنا اليوم – ضمن جولته في المملكة العربية السعودية التقى وفد نقابة المهندسين الأردنيين برئاسة نقيب المهندسين المهندس احمد سمارة الزعبي ، سفير المملكة الاردنية الهاشمية في الرياض الدكتور هيثم ابو الفول ، حيث أكد السفير ابو الفول على حرص السفارة هناك على تعزيز التعاون المشترك بينها وبين نقابة المهندسين الأردنيين.
وتم خلال اللقاء الذي حضره عضو مجلس النقابة رئيس شعبة هندسة المناجم و التعدين المهندس لؤي الرمحي والأمين العام للنقابة المهندس علي ناصر، إضافة إلى رئيس وأعضاء لجنة ارتباط المهندسين الأردنيين في الرياض، التطرق الى اللقاءات التي عقدها وفد نقابة المهندسين الاردنيين في العاصمة السعودية الرياض والمنطقة الشرقية.
حيث أشاد نقيب المهندسين بالجهود التي تبذلها السفارة في خدمة المهندسين هناك، مشددا على ضرورة زيادة سبل التعاون بجميع الإمكانات والأطر المتاحة لدعم المهندس الأردني حيثما وجد.


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