أبو خيط : استراتيجيتنا التخفيف عالمياً من آثار الألغام والمخلفات الحربية وبساتين الموت

وطنا اليوم – قال مدير عام شركة الفريق الاستشاري لأعمال الالغام العميد الركن المتقاعد محمد أبو خيط بأن استراتيجية الفريق على المستوى الدولي التخفيف من آثار مخلفات الألغام وبساتين الموت.

وأضاف بأننا كفريق من المختصين من أصحاب الكفاءات الدولية أيضاً على أمل أن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من الألغام في الوقت القريب.

وأوضح خلال الدورة التدريبية التي نظمتها الشركة صباح اليوم وبدعم من الصندوق العربي لدعم المؤسسات الصغيرة “نافس ” أن الدورة جاءت نتيجة مخرجات الندوة السنوية حول قياس موشرات الأداء داعياً إلى تضافر الحهود كافة لإنقاذ أبناء الإنسانية من خطر الألغام.

وشدد أبو خيط بأن الشركة ستواصل تزويد العاملين في الشركة بكل ما هو جديد في عالم إزالة الألغام موضحاً أن الخبراء في الشركة وممثليها من جميع فروعها في الأردن، العراق، الكويت وليبيا.

وأشار إلى الإنجازات التي حققتها الشركة وحصولها على الاعتمادات المحلية والدولية والعالمية.

وبين أبو خيط أن الشركة وبفضل تميزها المحلي والعالمي أن تفتتح عدداً من الفروع في البلدان العربية الشقيقة، ومن تنفيذ أكثر من 45 مشروعاً في مجال العمليات والتدريب وبناء علاقات وشراكات متينة مع أكثر من 26 جهة محليه ودولية في أكثر من 8 دول.

من جانبها كشفت مديرة الموارد البشرية السيدة دعاء الزقيبة عن أهم ملامح استراتيجية الشركة المتمثلة في استطاب التكنولوجيا الحديثة وتطوير الكوادر البشرية عمليات التدريب والتأهيل في أحدث التقنيات الحديثة والإستمرار بعقد الندوات والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية.

وأشارت خلال جلسات الدورة التي تستمر اسبوعين إلى أن الشركة ستقدم عروضاً تقديمية لجميع العاملين في اًقسام الشركة وأفرعها (المالية، العمليات، الموارد البشرية وإدارة المعلومات والامداد والتزويد والسلامة العامة والصحة المهنية)

وأكدت أن الدورة التدريبية تهدف الى تعزيز وإثراء المعرفة لدى الموظفين والإرتقاء بمستويات عالية من الأداء للموظفين فيها لتحقيق متطلبات العملاء وأصحاب المصلحة.

وأشادت الرقيبة بالمستوى المهني لأداء الدورة التي تسعى ، لبناء القدرات وصقل المهارات لكافة العاملين في شركة الفريق العربي ، وفقاً لخطة التدريب السنوية التي يتم بناءها وفقاً لمتطلبات العمل والتي كانت بعنوان “مؤشرات الأداء الرئيسية KPIs” .

وثمنت دور ادارة الشركة في السعي المتواصل لخلق وتناغم والسعي لتوفير الفرص لتبادل الأفكار والخبرات وتعزيز التواصل بين جميع افراد الشركة بكافة أفرعها من خلال عقد الندوة السنوية لعام 2024 بين أفرع الشركة التي بدأت في اليوم العاشر من شهر شباط.

واستعرضت خلال كلمتها أن الدورة عملت على اثراء المعرفة وتقديم المعلومات الضرورية لكافة المتدربين والذين كان عددهم 19 متدرب من كلاً الجنسين، حيث اجتاز جميع المتدربين الدورة بنجاح، والتي سنسعى جاهدين بإذن الله على توظيفها بما يخدم متطلبات العمل. ‏

وكما نود أن نعبر عن شكرنا العميق لكل من شارك في إنجاح هذا الحدث المميز ونخص بالذكر ادارتنا الكريمة ،جميع الموظفين في افرع الشركة، الجهة الداعمة الصندوق الوطني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (نافس).

كما اعرب رجل الاعمال موسى السعدي عن ثقته بالكوادر البشرية الأردنية وحرفيتها في المجالات كافة ، وعبر عندسعادته الكبيرة في أن تاخذ الشركات الأردنية مكاناً مرموقاً على مستوى الكلام.