حزب الميثاق الوطني يعقد لقاءاً استقطابياً حاشداً في الطرة

وطنا اليوم – عقد حزب الميثاق الوطني لقاءاً حوارياً استقطابياً حاشداً في بلدة الطرة بمضافة الجنيدي – لواء الرمثا مساء امس الجمعة بحضور أمين عام حزب الميثاق الوطني الدكتور محمد حسن المومني وعدد من اعضاء المكتب السياسي و رئيس الهيئة الادارية لألوية إربد ورئيس الهيئة الادارية لقصبة إربد ورئيس الهيئة الادارية للمفرق واعضاء الحزب في اللواء.

بدأ اللقاء الذي شهد اقبال كبيراً من أهالي الرمثا، بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء في قطاع غزة وعموم فلسطين، ورحب رئيس الهيئة الادارية لحزب الميثاق الوطني فرع لواء الرمثا الاستاذ احمد العبده الشقران بالحضور والامين العام واعضاء الحزب.

وأكد الشقران أن هذا اللقاء يأثي متزامناً مع ذكرى مهمة وغالية على الوطن وهي عيد الجلوس الخامس والعشرين، مثمناً على جهود جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهده الأمين في إعلاء القضية القصية الفلسطينية “التي كانت وستبقى جوهر الصراع”.

أمين عام حزب الميثاق الوطني الدكتور محمد حسين المومني قال إن هذا اللقاء الإستقطابي جاء ليسمع فيه أعضاء الحزب إلى آراء واقتراحات وملاحظات أبناء اللواء مؤكداً على أهمية على السير في العملية الحزبية دون تردد.

وأكد المومني أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى على الساحة العربية والدولية وأن ما يمر به الأشقاء في غزة وفي مدن الضفة الغربية لا يحتمله العقل ولا يقبله المنطق وأننا في المملكة الأردنية الهاشمية خلف جلالة الملك المفدى في دعم الأشقاء ومساندتهم ويأتي الموقف الأردني المنسجم قيادةً وشعباً حرصاً منا على مستقبل أهلنا في فلسطين.

وتحدث للحضور عن ثوابت الحزب، وهي الدين والعرش الملكي والجيش والأجهزة الأمنية والوحدة الوطنية وفلسطين والقدس.

وفي الختام جرى حوار موسع بين الحضور الذين أثروا اللقاء بطرحهم البناء مع الضيوف، أجاب فيه أعضاء الحزب على أسئلة واستفسارات الحضور بكل شفافية ووضوح.