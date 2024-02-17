مجلس قلقيلية.. صرح خيري شامخ يواصل تقديم خدماته المجتمعية للعام الثامن على التوالي

وطنا اليوم – تقرير سبأ الخلايلة / ماجد عبد الله الخالدي

منذ التاسع من رمضان عام 1437 هجري، الموافق الرابع من حزيران عام 2016 ميلادي، شهد العمل التطوعي والخيري في منطقة طبربور في العاصمة عمان، نقلة نوعية هامة ساهمت في تعزيز هذا العمل وتطويره وتنظيمه إدارياً وعملياً، حيث شهد هذا التاريخ تشييد مجلس قلقيلية، ذلك الصرح الخيري الخدمي الكبير، بدعم سخي وكريم من رجل الأعمال الأردني حسن اسميك.

ومنذ إنشاء مجلس قلقيلية، تتولى إدارته سعادة النائب ميادة شريم، عضو مجلس النواب الأردني، هذه الشخصية الوطنية التي تولي هذا الصرح الخيري الشامخ إهتماماً كبيراً لتقديم المبادرات والحملات الخيرية للمجتمع المحلي بشكل متواصل ومستدام، حيث يستمر هذا المجلس للعام الثامن على التوالي بتقديم خدمات مجتمعية هامة تسهم في تطور المجتمع ونهضته، وتعزيز الدور الشبابي الهام في بناء المجتمع.

ويتكون المجلس من عدة أقسام ومرافق خدمية تقدم خدمات خيرية تطوعية للمجتمع المحلي، بحيث يضم المجلس عدة قاعات كبيرة مجهزة بأحدث الخدمات والمرافق لتلبية احتياجات أهالي المجتمع من مناسبات وفعاليات ومحاضرات وبازارات خيرية، يتم إقامتها في هذه القاعات بشكل غير مدفوع الأجر، شريطة أن تعود هذه الفعاليات على المجتمع بالفائدة دون تكليف المستفيدين منها بأي التزامات مادية.

كما يضم المجلس فريق عمل شبابي يساهم في تنفيذ المهام المختلفة والمتنوعة، والتي تخدم المجتمع المحلي الأردني.

ويقدم مجلس قلقيلية من خلال فريقه الشبابي، عدة فعاليات ودورات تدريبية مجانية، ويقوم على عقد الندوات وإلقاء المحاضرات بكافة أنواعها الاجتماعية، الصحية، الثقافية، الدينية، العلمية… وغيرها.

وفي تطور بارز وهام ومبتكر على مستوى الدعم الخيري، أقام مجلس قلقيلية مبادرة “استقر واطمئن” التي قدمت الشقق السكنية لعدة أسر من خلال انشاء بناء مكون من ثمانية شقق سكنية، تم توزيعها وفق دراسة أجراها المجلس من خلال فريق الباحثين الاجتماعيين من أعضاء المجلس.

إضافة إلى ذلك، يقدم المجلس وبالتعاون مع جمعية مؤسسة حسن اسميك الخيرية، حملة إفطار صائم الخيرية، حيث يقيم مأدبة الإفطار لأكثر من ألف صائم بشكل يومي طيلة شهر رمضان المبارك.

كما يقوم المجلس بتوزيع الطرود الخيرية للأسر الفقيرة، ويعمل على توزيع الأضاحي، حيث يتم توزيع أكثر من 1000 أضحية في أيام عيد الأضحى المبارك.

كما يتم تنفيذ حملات كسوة الشتاء، إضافة إلى عدة مساعدات تهدف إلى دعم الأفراد والعائلات وتقليل الصعوبات المادية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وخاصة ما بعد جائحة كورونا، وتقدم هذه المساعدات لعدة شرائح من المجتمع، أبرزها : الأيتام والفقراء والأرامل والمسنين.

وعلى الصعيد الثقافي، يضم المجلس مجلة إلكترونية تحمل اسم (مجلة حكايا)، تهتم بتقديم خدمات المجلس وفعالياته للمجتمع المحلي، ويضم أيضاً استوديو تسجيلي يهدف إلى دعم المواهب الشبابية وتمكينها.

إضافة إلى ذلك، يقوم مجلس قلقيلية بتأمين منح التعليم الجامعي للطلبة المتفوقين من ذوي الدخل المحدود، وذلك من خلال منحة السيد حسن اسميك الجامعية.

كما أقام المجلس خلال المراحل الماضية العديد من المبادرات التطوعية الخيرية مثل مبادرات التبرع بالدم لصالح العديد من المراكز والجهات، ومبادرات زراعة الأشجار في المرافق والحدائق العامة، وغيرها من المبادرات.

وحصل المجلس وإدارته الكريمة على عدة تكريمات من مختلف مؤسسات المجتمع المدني، نظير الدعم الكبير الذي يقدمه هذا المجلس لخدمة المجتمع.