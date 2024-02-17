الدكتور وليد مسعود يكتب من المستشفى الاوروبي / رفح / غزة

الحمد لله نحن بخير وموجودين بالسكن أو العمليات لا نخرج من المستشفى ونجري العمليات الجراحية حسب الحالة، المستشفى يعج بالمرضى المتواجدون في كل مكان وزاوية والأطفال يملأون المكان وكل ما مررت وأنا طبعاً لابس لباس العمليات والمريول الأبيض وعلى صدري يتمرجح جواز سفري والتعليقة واسمي مكتوب عليها وهنا يبدأ الاطفال بملاحقتي أنا والزملاء ومنهم من يقول هلو هلو هلو وآخر يقول ولك هذا عربي وآخر يقول ولك هذا اللي أعطانا الخمسين شيكل امبارح وآخر اه هذا اللي أعطانا الشوكولاته وهذا المسلسل يوميّ يبدأ من وقت مغادرة السكن وينتهي بالدخول إلى غرفة العمليات وكلهم يريدون أي شيء مما أحمل طبعاً طوال الطريق يوجد إزدحام من كترة المرضى والمهجرين وترى في كل بقعة على جوانب الطريق وبالطريق الخيام وأشباه الخيام والعشوائيات والخيام المبنية من الحرامات أو الشراشف أو قطع القماش المختلفه وأحياناً من النايلون أما الممرات فمحاطة بالمياه العادمة والوسخة والتي تنطلق منها الروائح المختلفة والكريهة.

بالنسبه للوضع الأمني فهذه الليلة كان من الواضح أنه في معارك شديدة الليلة. وصوت الانفجارات مستمرة حتى هذه اللحظة فالقصف الليلة ما وقف بالإضافة إلى سماع أصوات الزنانات والتي موجودة ومسموعه طوال ال ٢٤ ساعة.

وكان هناك قصف طيران الليلة وتم الليله اقتحام مستشفى ناصر في خان يونس واستشهد مرضى وأصيب عدد من الكادر الطبي بينهم طبيب بالإضافه للعبث وتخريب المستشفى ومحتوياته الرئيسية مثلاً على ذلك تعطيل وتدمير محطة الأوكسجين بالمستشفى ما بدهم حدا من الناس تحس بأي نوع من الهدوء أو النوم .

بدهم يؤثروا على نفسيات الناس ويلعبوا بأعصابهم وخلق نوع من التذمر واليأس و الاكتئاب ونجحوا بذلك عند شريحة من الناس و كمثل على ذلك يوجد عندي مريضة بعمر ٣٦ سنه فقدت عائلتها بالكامل زوج أولاد أخوه أخوات إلا أخت واحدة. موجودة في مكان بعيد وتحضر لعندها بشكل غير منتظم وقليل لعدم قدرتها على دفع المواصلات حيث الغلاء الفاحش في كل شيء.

هذه المربضه مكتئبة و تتمنى الموت كل لحظة فلقد فقدت وبتر الطرف السفلي الأيمن من أعلى الفخذ والجرح لازال مفتوح ويوجد التهاب شديد فيه بالإضافة لجرح في الفخذ الثاني كبير وكذلك مليء بالصديد والالتهابات. ولكي تكتمل المعاناة يوجد عندها تقرحات في ظهرها كونها نائمة طوال الوقت وحالها مثل حال مرضى كثر.

اما الغلاء فلا أحد يمكنه تصوره فمثلاً سعر اللتر الواحد من البنزين ١٥٠ شيكل يعني ثلاثين ديناراً اردنياً أما السولار ب ٥٠ شيكل اللتر يعني عشره دنانير.

لن تصدقوا سعر الدخان وهو حسب النوع و أرخص علبة دخان ما بين ١٢٠ —١٦٠ شيكل يعني ٢٤–٥٢ دينار أردني وفي نوعيات تصل ٤٠ دينار أردني البصل الكيلو ب ٥ دنانير و ستون قرشاً وقية الثوم وليس الكيلو ٣ وستون قرشاً والأسعار بزيادة يومياً و لا زلنا نسمع أصوات الإنفجارات و الزنانات بهذه اللحظة.

هكذا الحياة هنا في غزة.

في المستشفى الاوروبي / رفح

الدكتور وليد مسعود