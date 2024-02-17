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الدول الغربية تحمل بوتين شخصيا المسؤولية عن مقتل المعارض الكيسي نافالني

منذ ساعتين
الدول الغربية تحمل بوتين شخصيا المسؤولية عن مقتل المعارض الكيسي نافالني
وطنا اليوم- منذ اعلان خبر وفاة المعارض الروسي المحامب الكسي نفالني اعلنت الدول الغربية عن موقفها بتحميل الرئيس بوتين المسؤولية عن مقتل المعارض الروسي في سجنه وقد جاء ذلك في تصريحات وتغريدات عبر بها زعما الدول الغربية عن استيائهم وتحميل الرئيس فلاديمير بوتين المسؤولية الكاملة عن مقتله 
ألمانيا: نافالني دفع بحياته ثمن معارضته لبوتين
لاتفيا: “لقد قُتل نافالني بوحشية على يد الكرملين وهذا يظهر الطبيعة الحقيقية للنظام الحالي في روسيا”.
فرنسا: “وفاة نافالني في السجن تذكرنا بواقع نظام الرئيس فلاديمير بوتين”.
النرويج: “موسكو تتحمل مسؤولية كبيرة في وفاة نافالني”
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