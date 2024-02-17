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رئيس غرفة تجارة إربد عميد رؤساء الغرف التجارية “أبو أشرف ” الشوحة في حزب إرادة

منذ 4 ساعات
رئيس غرفة تجارة إربد عميد رؤساء الغرف التجارية “أبو أشرف ” الشوحة في حزب إرادة

وطنا اليوم- بعد اجتماع الأمانة العامة لحزب إرادة مع أعضاء الحزب العاملين في الإدارة المحلية في محافظات إقليم الشمال إربد والمفرق وجرش وعجلون صباح اليوم السبت وذلك لمناقشة تحديات الإدارة المحلية وسبل النهوض بها، اجتمع الأمين العام لحزب إرادة ورئيس مجلس محافظة إربد وعدد من رؤساء البلديات وأعضاء مجلس المحافظة وأعضاء المجالس البلدية ورئيس فرع الحزب بمحافظة إربد ونقيب المقاولين الأمين المساعد لشؤون النقابات المهنية في الحزب مع رئيس غرفة تجارة إربد سعادة محمد الشوحة في مكتبه، حيث قام الحضور بشرح توجهات الحزب وفكره السياسي للشوحة والذي قرر الإنتساب للحزب تنفيذا للرؤى الملكية في التوجه للحياة الحزبية، وكذلك إيمانا منه بأن الحياة الحزبية هي سبيل الأردن والأردنيين لأردن قوي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومؤسسيا، وقال الشوحة أنه يتابع المشهد منذ قرابة السنتين ووجد حزب إرادة الأقرب إليه بعد متابعته لنشاطه الملحوظ وحضوره لعدد من اجتماعاته التي عقدها في الغرفة مع مختلف القطاعات.
بدوره صرح الأمين العام للحزب نضال البطاينة بأن إنضمام الشوحة هو إضافة نوعية للحزب نظرا لمكانته في القطاع التجاري من جهة وتواجده الفعال إجتماعيا في محافظة إربد والمملكة بشكل عام.


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