ضريبة الدخل تدعو الشركات للتأكد من توريد اقتطاعات الرواتب

وطنا اليوم – دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مدراء الشركات وأصحاب المنشآت إلى التأكد من توريد كامل الاقتطاعات من رواتب وأجور المستخدمين والعاملين لديهم عن العام الماضي، للدائرة.

وأكد مدير عام الدائرة الدكتور حسام أبو علي، ضرورة التأكد من قيام المدراء الماليين والمحاسبين بتوريد وإدخال الاقتطاعات إلكترونيا عن كل موظف ومستخدم، بشكل مطابق لشهادة رواتبهم الشهرية، والالتزام بتوريدها شهريا خلال العام الحالي.

وقال أبو علي، إن الرديات تُصرف للمكلفين من الموظفين والمستخدمين بعد التأكد من توريدها، وإن أي تأخير في توريد الاقتطاعات لا تنحصر آثاره على فرض غرامات قانونية على الشركات والمنشآت المتأخرة في توريدها، وإنما يرتب عليه تأخير صرف الرديات لمستحقيها من العاملين لديهم إذ يتطلب أن تكون الضريبة المقتطعة موردة لغايات استكمال إجراءات تدقيقها وردها.

ودعا المكلفين الملزمين إلى تقديم إقرارات ضريبة الدخل عن عام 2023، ودفع المبالغ المعلنة فيها الكترونياً في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى ضرورة مراعاة تعبئتها بمعلومات واقعية وصحيحة تعبر عن مداخيلهم الحقيقية عن أعمالهم خلال العام الماضي.

وأوضح أن المكلف ملزم بتقديم الإقرار الضريبة في حال تجاوز دخله السنوي خلال السنة المالية 2023 من أي مصدر من مصادر الدخل من أي نشاط من أنشطة الأعمال بما فيها الرواتب والأجور 9 آلاف دينار للأعزب، و18 ألف دينار للمعيل.

وبين أن اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والأجور الشهرية من جهة العمل، لا يعفي الذين تتجاوز دخولهم السنوية الحد المقرر للإعفاءات من تقديم إقرارات ضريبة الدخل سنويا.

ودعا المتقاعدين ممن تزيد رواتبهم التقاعدية على 2500 دينار شهرياً إلى المبادرة بتقديم إقرار ضريبة الدخل عن العام الماضي.