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انطلاق المسابقة الهاشمية للإناث لحفظ القرآن الكريم

منذ 5 ساعات
انطلاق المسابقة الهاشمية للإناث لحفظ القرآن الكريم

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملكة رانيا العبدالله، افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم السبت، فعاليات المسابقة الهاشمية الدولية للإناث لحفظ القرآن الكريم وتلاوته في دورتها الثامنة عشرة.
وقال الخلايلة، إن المسابقة التي تشارك فيها 41 متنافسة من 39 دولة عربية وإسلامية، تجسد دور القيادة الهاشمية في العناية بكتاب الله، حفظا وتلاوة وتعليما وتعلما.
وأكد أهمية المسابقة في التحفيز على حفظ القرآن وفهمه وعدم هجره، لأننا أحوج ما نكون إلى القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم ويعلمنا كيف نعمل ونفكر ونسلك أسباب النجاح وسبل النصر في حياتنا.
وأشار إلى أن اجتماع المتنافسات على مائدة القرآن، ينعكس إيجابا على السلوك والتصرفات والتعامل، أسوة بالصحابيات الحافظات العالمات رضوان الله عليهن.
وأوضحت مديرة الشؤون النسائية الدكتورة لميس الهزيم، أن المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته للذكور والإناث، من أقدم المسابقات الدولية، إذ تأسست عام 1993 وشارك فيها 30 ألف متسابق ومتسابقة.
وقالت، إن المسابقة التي تحظى بدعم جلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، تعد محطة للوقوف مع القرآن حفظا وتعلما وتجديداً للأمل في نشئ حافظ لكتاب الله.
وحضر الافتتاح، سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، وسفراء معتمدون لدى المملكة، وسماحة مفتي الأمن العام الدكتور سامر الهواملة، ومندوب مفتى عام القوات المسلحة/الجيش العربي عاطف القضاة، وأمين عام وزارة الأوقاف الدكتور عبدالله العقيل، ومدير عام دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش، ومساعد أمين عام وزارة الأوقاف لشؤون المديريات، مدير التعليم الشرعي، الدكتور حاتم السحيمات، ومساعد الأمين العام لشؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي مدير الوعظ والإرشاد الدكتور اسماعيل الخطبا، ومدير العلاقات العامة في الوزارة سنان المجالي، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة وأئمة وواعظات.


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