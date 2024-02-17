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شقيق أمين عام رئاسة الوزراء في ذمة الله

منذ ساعة واحدة
شقيق أمين عام رئاسة الوزراء في ذمة الله

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي .صدق الله العظيم

إيماناً بقضاء الله وقدره تنعى عشيرة النجداوي بمزيد من الحزن و الأسى المرحوم باذن الله
ممدوح أحمد النجداوي
والد “نجد الدين ”
وشقيق كل من صلاح و مصطفى
و زيدوتيسير و(المرحوم أيمن)وجمال وبشير و عبد اللطيف النجداوي (أمين عام رئاسة الوزراء)
والذي وافته المنيه في الولايات المتحدة الأمريكية وقد تم تشيع جثمانه الطاهر هناك.

تقبل التعازي للرجال والنساء في جمعية آل النبر التعاونية – مقابل شركة مرسيدس وبالقرب من ميدان الثورة العربية الكبرى ليومي الأحد الموافق (٢٠٢٤/٢/١٨) والاثنين الموافق ( ٢٠٢٤/٢/١٩) من الساعة (٤) عصرا ولغاية الساعة (٩) مساءً

إنا لله وإنا إليه راجعون.


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