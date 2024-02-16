بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

شركات أردنية تشتري حصة مستثمر فرنسي في بنك الاتحاد.. بالأرقام

منذ 7 دقائق
شركات أردنية تشتري حصة مستثمر فرنسي في بنك الاتحاد.. بالأرقام

وطنا اليوم – قائمة مؤسسات وشركات اردنية  اشترت اليوم الخميس، حصة المستثمر الفرنسي BANQUE BANORIENT FRANCE المالك ل  11,294,000 سهم من أسهم بنك الاتحاد.

ووفق الوثيقة التي حصلت عليها “احدى الصحف” فقد اشترت شركة صوت الكنار للاستثمار 3,000,000 سهم، واشترت شركة حورية المحيط للاستثمار  3,000,000 سهم ، كما اشترت الشركة المركزيه للتجاره والمركبات 3,000,000 سهم، وحصل اخيرا صندوق ادخار موظفي ومستخدمي بنك الاتحاد للادخار والاستثمار على 1,130,000سهم.

وخلال الساعات الماضية نشرت معلومات حول صفقة كبيرة تمت على اسهم بنك الاتحاد، قبل اغلاق جلسة التداول في سوق عمان المالي اليوم.

ووفق لمعلومات  في السوق المالي، فان الصفقة بين المساهمين جرت على 11.4 مليون سهم بسعر 1.80، أي ما يشكل 5% من راس مال بنك الاتحاد، الذي يبلغ 200مليون دينار.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:49

كاتب إسرائيلي: الهجوم على رفح مسألة وقت واستهداف المدنيين مؤكد

20:31

إيقاف جاهة عريس في الأردن لمشاهدة خطاب أبو عبيدة

20:25

الدبلوماسية الأردنية بقيادة الملك تسابق الزمن لوقف العدوان على غزة

20:17

مندوباً عن جلالة الملك وسمو ولي العهد.. العيسوي يعزي آل عريقات

19:56

الخصاونه يلتقي خلال زيارته إلى اليابان رئيس مجلس إدارة هيئة التجارة الخارجية اليابانية

19:52

صاحبة فيديو مجبتش لحمة من شهور تثير الجدل

19:37

فلسطينيون غاضبون يشعلون إطارات السيارات بجوار معبر رفح

19:24

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في الأردن

19:16

الخصاونة يعبر عن التقدير لدعم اليابان المستمر للأردن وبرامجه الإصلاحية

19:12

الاحتلال يقصف مستشفى الأمل في خان يونس

19:08

نصر الله يرد على غالانت: لدينا قدرة صاروخية دقيقة تصل حتى إيلات

19:04

أبو عبيدة يظهر بعد شهر من غيابه : طوفان الأقصى بداية النهاية لأقدم احتلال بالتاريخ الحديث

وفيات
وفيات الجمعة 16-2-2024وفاة الحاج العميد الركن المتقاعد محمد هاشم رشيد عريقاتوفيات الخميس 15-2-2024وفيات الأربعاء 14-2-2024وفيات الثلاثاء 13-2-2024