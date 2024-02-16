شركات أردنية تشتري حصة مستثمر فرنسي في بنك الاتحاد.. بالأرقام

وطنا اليوم – قائمة مؤسسات وشركات اردنية اشترت اليوم الخميس، حصة المستثمر الفرنسي BANQUE BANORIENT FRANCE المالك ل 11,294,000 سهم من أسهم بنك الاتحاد.

ووفق الوثيقة التي حصلت عليها “احدى الصحف” فقد اشترت شركة صوت الكنار للاستثمار 3,000,000 سهم، واشترت شركة حورية المحيط للاستثمار 3,000,000 سهم ، كما اشترت الشركة المركزيه للتجاره والمركبات 3,000,000 سهم، وحصل اخيرا صندوق ادخار موظفي ومستخدمي بنك الاتحاد للادخار والاستثمار على 1,130,000سهم.

وخلال الساعات الماضية نشرت معلومات حول صفقة كبيرة تمت على اسهم بنك الاتحاد، قبل اغلاق جلسة التداول في سوق عمان المالي اليوم.

ووفق لمعلومات في السوق المالي، فان الصفقة بين المساهمين جرت على 11.4 مليون سهم بسعر 1.80، أي ما يشكل 5% من راس مال بنك الاتحاد، الذي يبلغ 200مليون دينار.