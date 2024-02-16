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فلسطينيون غاضبون يشعلون إطارات السيارات بجوار معبر رفح

منذ ساعتين
فلسطينيون غاضبون يشعلون إطارات السيارات بجوار معبر رفح

وطنا اليوم:قال مصدر مسؤول في هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة، إن ما جرى قبل قليل في المعبر لم يتم اقتحامه كما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأكد المصدر مساء الجمعة، أن مجموعة من المواطنين النازحين بجوار معبر رفح البري الذي يقع شرقي محافظة رفح جنوبي القطاع، أشعلوا إطارات السيارات أمام البوابة الرئيسية للمعبر.
وبين أن النازحين بعد إشعالهم إطارات السيارات فتحوا بوابة المعبر واعتدوا على شاحنات تحمل مساعدات غذائية كانت في طريقها للقطاع.
وأشار المصدر إلى أنه تم ارسال دوريات تابعة للشرطة الفلسطينية لضبط الوضع الميداني وتأمين شاحنات المساعدات.


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