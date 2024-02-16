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ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في الأردن

منذ ساعتين
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في الأردن

وطنا اليوم:ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني حتى نهاية كانون الثاني من العام 2024 لتصل إلى 18.178 مليار دولار.
ووفقا لبيانات البنك المركزي فإن حجم الاحتياطيات الأجنبية وصلت حتى نهاية العام الماضي 18.122 مليار دولار، مما يعني أنها ارتفعت بنسبة 0.3% عن مستواها المسجل نهاية العام الماضي 2023، حسب المملكة.
وأشارت البيانات أن الاحتياطيات الأجنبية تغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تصل إلى 8 أشهر وهو ذات المدة المسجلة مع نهاية العام الماضي 2023.


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