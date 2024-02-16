تحذير أممي خطير: تدفق الفلسطينيين إلى سيناء سيكون كارثة

وطنا اليوم:قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، الجمعة، إنّ تدفق لاجئين فلسطينيين من رفح بقطاع غزة إلى سيناء بمصر سيكون بمثابة كارثة.

ولفت غراندي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، إلى أن السلطات المصرية أوضحت أنه يتعين مساعدة الناس داخل القطاع.

وأضاف: “ستكون كارثة على الفلسطينيين… كارثة على مصر وكارثة على مستقبل السلام”.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت السلطات المصرية اتصلت بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن خطط الطوارئ المحتملة قال: “المصريون قالوا إنه تجب مساعدة الناس داخل غزة ونحن نعمل على ذلك”.

وكان منسق المساعدات بالأمم المتحدة نبه بدوره أيضا أمس الخميس من احتمال تدفق الفلسطينيين المكدسين في رفح إلى مصر إذا شنت إسرائيل عملية عسكرية على المدينة الحدودية. وقال مارتن غريفيث في كلمة بالأمم المتحدة في جنيف إن فكرة انتقال الأفراد في غزة إلى مكان آمن محض خيال، في إشارة إلى وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بفتح ممرات آمنة لمئات آلاف النازحين الفلسطينيين.