بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

تحذير أممي خطير: تدفق الفلسطينيين إلى سيناء سيكون كارثة

منذ 5 ساعات
تحذير أممي خطير: تدفق الفلسطينيين إلى سيناء سيكون كارثة

وطنا اليوم:قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، الجمعة، إنّ تدفق لاجئين فلسطينيين من رفح بقطاع غزة إلى سيناء بمصر سيكون بمثابة كارثة.
ولفت غراندي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، إلى أن السلطات المصرية أوضحت أنه يتعين مساعدة الناس داخل القطاع.
وأضاف: “ستكون كارثة على الفلسطينيين… كارثة على مصر وكارثة على مستقبل السلام”.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت السلطات المصرية اتصلت بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن خطط الطوارئ المحتملة قال: “المصريون قالوا إنه تجب مساعدة الناس داخل غزة ونحن نعمل على ذلك”.
وكان منسق المساعدات بالأمم المتحدة نبه بدوره أيضا أمس الخميس من احتمال تدفق الفلسطينيين المكدسين في رفح إلى مصر إذا شنت إسرائيل عملية عسكرية على المدينة الحدودية. وقال مارتن غريفيث في كلمة بالأمم المتحدة في جنيف إن فكرة انتقال الأفراد في غزة إلى مكان آمن محض خيال، في إشارة إلى وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بفتح ممرات آمنة لمئات آلاف النازحين الفلسطينيين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:43

شركات أردنية تشتري حصة مستثمر فرنسي في بنك الاتحاد.. بالأرقام

20:49

كاتب إسرائيلي: الهجوم على رفح مسألة وقت واستهداف المدنيين مؤكد

20:31

إيقاف جاهة عريس في الأردن لمشاهدة خطاب أبو عبيدة

20:25

الدبلوماسية الأردنية بقيادة الملك تسابق الزمن لوقف العدوان على غزة

20:17

مندوباً عن جلالة الملك وسمو ولي العهد.. العيسوي يعزي آل عريقات

19:56

الخصاونه يلتقي خلال زيارته إلى اليابان رئيس مجلس إدارة هيئة التجارة الخارجية اليابانية

19:52

صاحبة فيديو مجبتش لحمة من شهور تثير الجدل

19:37

فلسطينيون غاضبون يشعلون إطارات السيارات بجوار معبر رفح

19:24

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في الأردن

19:16

الخصاونة يعبر عن التقدير لدعم اليابان المستمر للأردن وبرامجه الإصلاحية

19:12

الاحتلال يقصف مستشفى الأمل في خان يونس

19:08

نصر الله يرد على غالانت: لدينا قدرة صاروخية دقيقة تصل حتى إيلات

وفيات
وفيات الجمعة 16-2-2024وفاة الحاج العميد الركن المتقاعد محمد هاشم رشيد عريقاتوفيات الخميس 15-2-2024وفيات الأربعاء 14-2-2024وفيات الثلاثاء 13-2-2024