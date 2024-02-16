الخصاونة يجري في طوكيو مباحثات مع نظيره الياباني

وطنا اليوم:أجرى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الجمعة، مباحثات مع نظيره الياباني فوميو كيشيدا في طوكيو.

وأكد الخصاونة وكيشيدا الحرص على تعزيز العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

كما أكد كيشيدا التزام بلاده في دعم الأردن وخططه في التحديث والتنمية.

كما التقى الخصاونة خلال زيارته، رئيس مجلس النواب الياباني فوكوشيرو نوكاجا، حيث أكدا على علاقات الصداقة والشراكة التاريخية بين البلدين، والحرص على تعزيزها في جميع المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين