أتفاقية رعاية وشراكة بين مجموعة الخليج للتأمين – الأردن والجمعية الملكية لحماية البيئة

وطنا اليوم:في خطوة هامة نحو تعزيز المسؤولية الاجتماعية وحماية البيئة البحرية في الأردن، تم توقيع اتفاقية رعاية وشراكة استراتيجية بين الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية ومجموعة الخليج للتأمين- الأردن.

وفقًا لهذه الاتفاقية، ستتولى مجموعة الخليج للتأمين-الاردن مسؤولية تنظيف وصيانة شاطئ محدد في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتنسيق مع سلطتها، كما ستُجري تدريبات متخصصة لعدد من موظفيها للحصول على شهادة الغوص “Scuba Diving” لمراقبة وتنظيف الشعب المرجانية وتقييم صحتها دورياً.

من جهته، صرّح الدكتور علي الوزني، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين- الأردن ” نؤمن بأهمية المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في حماية البيئة وخدمة المجتمع، حيث تأتي هذه الشراكة مع الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية كمؤسسة رائدة في هذا المجال خطوة هامة نحو تعزيز التزام القطاع الخاص بالمحافظة على التراث الإيكولوجي للأردن وضمان استدامته للأجيال القادمة بالإضافة إلى تعزيز الوعي البيئي والمعرفة بالنظم البيئية البحرية “

وفي تصريحه قال السيد خالد الكردي، أمين السر – القائم بأعمال المدير التنفيذي للجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية ” نفخر اليوم بتوقيع هذه الإتفاقية مع مجموعة الخليج للتأمين -الأردن التي تأتي ضمن جهود الجمعية بإشراك وتمكين المجتمع المحلي في جهود المحافظة على البيئة البحرية من خلال برامج التثقيف والتوعية بالإضافة إلى دمج برامج حماية الطبيعة مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية.”

من الجدير بالذكر أن الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية تتمتع بسمعة مرموقة، وتصنف حالياً كمؤسسة رائدة على المستوى المحلي والوطني والاقليمي والدولي.