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مقتل 3 إسرائيليين في إطلاق نار شرق أسدود

منذ ساعتين
مقتل 3 إسرائيليين في إطلاق نار شرق أسدود

وطنا اليوم:أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار على موقف للحافلات بكريات ملاخي شرق أسدود.
وقال مصدر إن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية توجه إلى موقع إطلاق النار، واصفا الحادث بأنه “خطير للغاية”.
من جهتها، أكدت مؤسسة زاكا الطبية الإسرائيلية مقتل 3 في إطلاق النار على موقف الحافلات، بينما أعلن الإسعاف الإسرائيلي نقل 5 مصابين أحدهم في حالة حرجة من مكان الحادثة.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن منفذ العملية أطلق النار على محطة حافلات كان بداخلها عدد من الأشخاص، وأنه المنفذ كان يريد إكمال عملية إطلاق النار لكن أحد الجنود قام بتحييده.


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