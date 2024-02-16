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الأردنيون ينفذون وقفات تضامنية مع قطاع غزة

منذ ساعة واحدة
الأردنيون ينفذون وقفات تضامنية مع قطاع غزة

وطنا اليوم:انطلقت بعد صلاة الجمعة مسيرات حاشدة في عدد من المحافظات للأسبوع التاسع عشر على التوالي، تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وإسنادا لأهل القطاع.
وانطلقت مسيرة حاشدة من أمام المسجد الحسيني في منطقة وسط البلد بالعاصمة عمان، بعد صلاة الجمعة، استنكرت استمرار الاحتلال في استهداف المدنيين من نساء وأطفال بحجة القضاء على قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والحصار المطبق على أهل القطاع.
كما احتشد أردنيون على طريق المطار حاولوا الوصول إلى منطقة الأغوار، للتنديد باستمرار عدوان الاحتلال وتصدير بعض من السماسرة خضار ومنتجات إلى كيان الاحتلال.
كما تظاهر مئات الأردنيين اليوم الجمعة قرب وزارة الخارجية الأردنية للمطالبة بوقف الجسر البري المخصص لإسناد الاحتلال الإسرائيلي.
وحاول المتظاهرون الوصول إلى سوق الخضار في الأغوار للاحتجاج على تصديرها إلى الاحتلال لكن قوات الأمن منعتهم.
كما ندد أردنيون باستمرار الاحتلال في محاصرة مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع، واستهداف كل ما يتحرك داخله أو حوله، على غرار المجازر التي ارتكبها سابقا في مجمع الشفاء الطبي وغيره.
ودعت المسيرات إلى الضغط الدولي لوقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في القطاع، إلى جانب كسر الحصار المفروض.


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