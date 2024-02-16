بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

تواجد أمني على الطرق المؤدية كافة لمناطق الأغوار

منذ ساعة واحدة
تواجد أمني على الطرق المؤدية كافة لمناطق الأغوار

وطنا اليوم:تواجدت مرتبات مديرية الأمن العام، صباح الجمعة، عند الطرق المؤدية إلى مناطق الأغوار والبحر والميت.
وفرض الأمن إغلاقات على تلك الطرق، حيث يأتي ذلك في ظل الدعوات لمسيرة حاشدة في منطقة الأغوار، تنديدا باستمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم في قطاع غزة.
وكانت مديرية الأمن العام قد أكدت في وقت سابق على عدم السماح بالتجمعات تجاه المناطق الحدودية، مشددة على ضرورة التقيد بالتعليمات التي ستنفذها مرتباتها حفاظا على سلامة المواطنين.
كما أكدت في حينها حرصها على تمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم بسلمية ووفقا لأحكام القانون، وفي إطار التعليمات المعروفة للجميع، بعيداً عن محاولة التجمع في مناطق تمثل طبيعة خطرة على المدنيين أو تلك التي قد تعطل مناحي الحياة، وأنها لن تتهاون في تنفيذ القانون.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:56

أتفاقية رعاية وشراكة بين مجموعة الخليج للتأمين – الأردن والجمعية الملكية لحماية البيئة

14:51

الجوع يدفع الشعب إلى الشوارع.. ماذا يحدث في نيجيريا؟

14:42

وفاة أليكسي نافالني أشهر معارضي بوتين في سجنه

14:10

مقتل 3 إسرائيليين في إطلاق نار شرق أسدود

14:01

الأمير فيصل بن الحسين نائبا للملك

13:57

الأردنيون ينفذون وقفات تضامنية مع قطاع غزة

11:52

%45.9 عجز تمويل خطط استجابة الأردن للأزمة السورية منذ 2015

11:31

وفيات الجمعة 16-2-2024

11:16

زوجة البغدادي تكشف تفاصيل وأسرار الرجل الأخطر في العالم

11:05

مصادر : السنوار يصر على مطالبه في مفاوضات القاهرة

10:50

الاقتصاد الرقمي تطرح مسودة حماية البيانات الشخصية للاستشارة العامة

10:44

بعد الهزيمة من النشامى .. الإطاحة بمدرب كوريا كلينسمان

وفيات
وفيات الجمعة 16-2-2024وفاة الحاج العميد الركن المتقاعد محمد هاشم رشيد عريقاتوفيات الخميس 15-2-2024وفيات الأربعاء 14-2-2024وفيات الثلاثاء 13-2-2024