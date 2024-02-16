تواجد أمني على الطرق المؤدية كافة لمناطق الأغوار

وطنا اليوم:تواجدت مرتبات مديرية الأمن العام، صباح الجمعة، عند الطرق المؤدية إلى مناطق الأغوار والبحر والميت.

وفرض الأمن إغلاقات على تلك الطرق، حيث يأتي ذلك في ظل الدعوات لمسيرة حاشدة في منطقة الأغوار، تنديدا باستمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم في قطاع غزة.

وكانت مديرية الأمن العام قد أكدت في وقت سابق على عدم السماح بالتجمعات تجاه المناطق الحدودية، مشددة على ضرورة التقيد بالتعليمات التي ستنفذها مرتباتها حفاظا على سلامة المواطنين.

كما أكدت في حينها حرصها على تمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم بسلمية ووفقا لأحكام القانون، وفي إطار التعليمات المعروفة للجميع، بعيداً عن محاولة التجمع في مناطق تمثل طبيعة خطرة على المدنيين أو تلك التي قد تعطل مناحي الحياة، وأنها لن تتهاون في تنفيذ القانون.