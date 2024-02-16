بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

المفرق تسجل أعلى كمية هطول مطري في اليومين الماضيين

منذ 5 ساعات
المفرق تسجل أعلى كمية هطول مطري في اليومين الماضيين

وطنا اليوم:أفاد موقع طقس العرب بأن محافظة المفرق أعلى كمية هطول مطري خلال 48 ساعة الماضية، بحوالي 20 ملم، وذلك نتيجة تأثر المملكة بمنخفض جوي خلال يومي الأربعاء والخميس وحتى فجر الجمعة.
واعتبر طقس العرب أن المنخفض الجوي جلب كميات أمطار جيدة، وكانت هذه الأمطار غزيرة أحياناً مصحوبة بالبرق والرعد وزخات من البرد في بعض المناطق.
وفي إحاطة صحفية، قال طقس العرب إن محطات الرصد سجلت قيم الهطولات المطرية، في اليومين الماضيين، على النحو التالي:

بلغت كمية الأمطار في المفرق 19.8 ملم، أما في البلقاء/الصبيحي، سُجلت كمية هطول بلغت 10.2 ملم.
أما في عجلون، سُجلت كمية الأمطار 9.6 ملم، وفي عجلون/عبين، وصلت كمية الأمطار إلى 5.7 ملم.
وفي جنوب عمان/مرج الحمام، وصلت الكمية إلى 10.8 ملم، في شمال غرب عمان/تلاع العلي، بلغت كمية الأمطار 5.1 ملم.
وفي غرب عمان/أم السماق، سُجلت 3.9 ملم من الأمطار، وفي جنوب عمان/المقابلين، وصلت الكمية إلى 3.8 ملم.
وأضاف طقس العرب أن في البلقاء/السلالم، سُجلت كمية هطول بلغت 6.6 ملم، وفي جرش، سُجلت كمية الهطول 4.8 ملم، وبلغت كمية الأمطار في إربد 1.8 ملم.
سُجلت 4.5 ملم من الأمطار، في سحاب، أما في الشراه وصلت الكمية إلى 14.7 ملم.
في الزرقاء، سُجلت كمية الهطول 7.2 ملم، أما في رجم الشوف بلغت كمية الأمطار 6.6 ملم.
وفي الطفيلة، سُجلت كمية هطول بلغت 5.2 ملم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:56

أتفاقية رعاية وشراكة بين مجموعة الخليج للتأمين – الأردن والجمعية الملكية لحماية البيئة

14:51

الجوع يدفع الشعب إلى الشوارع.. ماذا يحدث في نيجيريا؟

14:42

وفاة أليكسي نافالني أشهر معارضي بوتين في سجنه

14:10

مقتل 3 إسرائيليين في إطلاق نار شرق أسدود

14:01

الأمير فيصل بن الحسين نائبا للملك

13:57

الأردنيون ينفذون وقفات تضامنية مع قطاع غزة

13:49

تواجد أمني على الطرق المؤدية كافة لمناطق الأغوار

11:52

%45.9 عجز تمويل خطط استجابة الأردن للأزمة السورية منذ 2015

11:31

وفيات الجمعة 16-2-2024

11:16

زوجة البغدادي تكشف تفاصيل وأسرار الرجل الأخطر في العالم

11:05

مصادر : السنوار يصر على مطالبه في مفاوضات القاهرة

10:50

الاقتصاد الرقمي تطرح مسودة حماية البيانات الشخصية للاستشارة العامة

وفيات
وفيات الجمعة 16-2-2024وفاة الحاج العميد الركن المتقاعد محمد هاشم رشيد عريقاتوفيات الخميس 15-2-2024وفيات الأربعاء 14-2-2024وفيات الثلاثاء 13-2-2024