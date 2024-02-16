المفرق تسجل أعلى كمية هطول مطري في اليومين الماضيين

وطنا اليوم:أفاد موقع طقس العرب بأن محافظة المفرق أعلى كمية هطول مطري خلال 48 ساعة الماضية، بحوالي 20 ملم، وذلك نتيجة تأثر المملكة بمنخفض جوي خلال يومي الأربعاء والخميس وحتى فجر الجمعة.

واعتبر طقس العرب أن المنخفض الجوي جلب كميات أمطار جيدة، وكانت هذه الأمطار غزيرة أحياناً مصحوبة بالبرق والرعد وزخات من البرد في بعض المناطق.

وفي إحاطة صحفية، قال طقس العرب إن محطات الرصد سجلت قيم الهطولات المطرية، في اليومين الماضيين، على النحو التالي:

بلغت كمية الأمطار في المفرق 19.8 ملم، أما في البلقاء/الصبيحي، سُجلت كمية هطول بلغت 10.2 ملم.

أما في عجلون، سُجلت كمية الأمطار 9.6 ملم، وفي عجلون/عبين، وصلت كمية الأمطار إلى 5.7 ملم.

وفي جنوب عمان/مرج الحمام، وصلت الكمية إلى 10.8 ملم، في شمال غرب عمان/تلاع العلي، بلغت كمية الأمطار 5.1 ملم.

وفي غرب عمان/أم السماق، سُجلت 3.9 ملم من الأمطار، وفي جنوب عمان/المقابلين، وصلت الكمية إلى 3.8 ملم.

وأضاف طقس العرب أن في البلقاء/السلالم، سُجلت كمية هطول بلغت 6.6 ملم، وفي جرش، سُجلت كمية الهطول 4.8 ملم، وبلغت كمية الأمطار في إربد 1.8 ملم.

سُجلت 4.5 ملم من الأمطار، في سحاب، أما في الشراه وصلت الكمية إلى 14.7 ملم.

في الزرقاء، سُجلت كمية الهطول 7.2 ملم، أما في رجم الشوف بلغت كمية الأمطار 6.6 ملم.

وفي الطفيلة، سُجلت كمية هطول بلغت 5.2 ملم.