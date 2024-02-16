الملك يحذر من خطورة تداعيات الهجوم الإسرائيلي على رفح

وطنا اليوم:أكد جلالة الملك عبدالله الثاني لدى لقائه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في لندن، اليوم الخميس، ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين.

وشدد جلالة الملك خلال اللقاء، الذي عقد في مقر رئاسة الحكومة البريطانية، على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لإيقاف الحرب المدمرة على غزة، التي تسببت بكارثة إنسانية ستدفع ثمنها الأجيال في المنطقة.

وأكد جلالته أهمية ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كاف واستدامتها، محذرا من خطورة تداعيات الهجوم الإسرائيلي على رفح المكتظة بالنازحين.

وجدد جلالة الملك التأكيد على رفض الأردن لأية محاولات من شأنها أن تؤدي إلى تهجير السكان عن أراضيهم داخليا أو خارجيا، معتبرا أن هذا الأمر يجب أن يرفضه العالم ويدينه.

وشدد جلالته على أهمية وقف اعتداءات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، محذرا من توسع دائرة الصراع لتشمل المنطقة بأسرها.

وبين جلالة الملك أن الحلول العسكرية والأمنية لن تحقق السلام، بل السبيل الوحيد لذلك هو بناء أفق سياسي على أساس حل الدولتين.

وأعاد جلالة الملك التأكيد على ضرورة إطلاق عملية سياسية جدية تفضي إلى تحقيق السلام العادل والشامل، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار جلالته إلى الدور المحوري للمملكة المتحدة في إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكد جلالة الملك ضرورة مواصلة المجتمع الدولي دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتمكينها من تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية وفق تكليفها الأممي، لا سيما في ظل الوضع الإنساني المأساوي في غزة.

وتطرق اللقاء إلى الشراكة الاستراتيجية التاريخية التي تربط الأردن والمملكة المتحدة، وسبل البناء عليها في شتى الميادين.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأردني في لندن منار الدباس.