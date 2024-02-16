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جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي في معارك جنوبي غزة

16 فبراير 2024
جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي في معارك جنوبي غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، مقتل جندي من قواته، وإصابة جنديين وضابط بجراح خطيرة، بالإضافة إلى آخرين، بجراح متفاوتة، في معارك مع فصائل المقاومة جنوبي قطاع غزة .
وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الإحتلال إلى 571 منذ بدء العدوان على غزة في 7 تشرين الأول الماضي، بالإضافة إلى 234 منذ بدء الاجتياح البري للقطاع في 27 من الشهر ذاته.


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