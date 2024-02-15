إجتماعين حواريين لحزب إرادة في بلدة جمحا بمحافظة اربد .. فيديو وصور

وطنا اليوم:نظم حزب إرادة إحتماعين حواريين مع مجموعة من أبناء بلدة جمحا بمحافظة اربد بحضور الأمين العام للحزب نضال البطاينة وفريق الأمانة العامة، ورئيس مجلس حزب إرادة بمحافظة إربد م. صهيب بني يونس وذلك في إطار نهج الحزب التواصل مع المواطنين للتعريف بمبادئ الحزب ونهجه السياسي، والتأكيد على أهمية الأحزاب للنهوض بالوطن.

وكان الإجتماع الأول بإستضافة وتنظيم من قبل السيد جعفر الطاهات والثاني من قبل السيد سامح عقلة الذينات حيث شرح الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة عن حزب إرادة ومبادئه ونهجه السياسي مؤكدا أن حزب إرادة ليس الحزب الوحيد فهناك تجارب حزبية متعددة وعلى المواطن اختيار احداها حتى يكون مشاركاً في صنع القرار بدلا من ان يكون على هامش المشهد.

بدوره بين رئيس مجلس فرع حزب إرادة في محافظة اربد م. صهيب بني يونس أن حزب إرادة حزب فاعل وناشط على الساحة الوطنية ويتفاعل معها بشكل كبير ومثال ذلك تفاعله مع العدوان على غزة حيث نفذ الوقفات في مختلف محافظات المملكة للمطالبة بوقف العدوان وفعاليات تضامنية متنوعة.

وقال نائب الأمين العام للعمليات الانتخابية والسجل المركزي نضال البخاري إن حزب إرادة يضم في صفوفه من كل شرائح المجتمع من عمال الوطن والأطباء والمهندسين والإدارة المحلية والأكاديميين ويتوزعوا على كل مناطق المملكة وهذا يؤكد انه ليس حزب نخبوي.

وبين الأمين العام المساعد هيثم الزواهرة أن الشباب الأردني ممكَّن وقادر على المشاركة في العمل الحزبي والسياسي مؤكدا ان حزب إرادة مكَّن الشباب من صنع القرار بشكل حقيقي ونجدهم يحتلون مواقع قيادية في الهيكل التنظيمي للحزب.

وأوضح الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات مع الإعلام عمر الدهامشة أن الديمقراطية الاجتماعية التي يتبناها حزب إرادة تهدف إلى توزيع مكتسبات التنمية بعدالة على مختلف مناطق المملكة من شمالها إلى جنوبها، وهذا يدعونا إلى الانتساب إلى الأحزاب والمشاركة فيها بفعالية.

وبين الأمين العام المساعد لشؤون الاستقطاب الدكتور دميثان المجالي أن حزب إرادة حزب ديمقراطي مؤسسي تم انتخاب مؤسساته من قبل الهيئة العامة للحزب وفق نظامه الأساسي لأربع سنوات، ويشترك فيها مختلف أعضاء الحزب سواء في المجلس الوطني والمركزي والأمانة العامة ومكاتب الشباب والمرأة والعمل التطوعي، إضافة إلى اللجان القطاعية التي ستضع برنامج الحزب. وقال البطاينة إن حزب إرادة يتبنى نهج الديمقراطية الاجتماعية وهي أحد اهم مبادئ الحزب والتي تركز على اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يعيد نسج الطبقة الوسطى في المجتمع الأردني التي تعرضت للذوبان في السنوات الأخيرة، وذلك لأهميتها في صمام الأمان في المجتمع.

وتحدث البطاينة عن حزب إرادة ومبادئه ونهجه السياسي مؤكدا أن حزب إرادة ليس الحزب الوحيد فهناك تجارب حزبية متعددة وعلى المواطن اختيار احداها حتى يكون مشاركاً في صنع القرار بدلا من ان يكون على هامش المشهد.

بدوره بين رئيس مجلس فرع حزب إرادة في محافظة اربد المهندس صهيب بني يونس أن حزب إرادة حزب فاعل وناشط على الساحة الوطنية ويتفاعل معها بشكل كبير ومثال ذلك تفاعله مع العدوان على غزة حيث نفذ الوقفات في مختلف محافظات المملكة للمطالبة بوقف العدوان وفعاليات تضامنية متنوعة.

وقال نائب الأمين العام للعمليات الانتخابية والسجل المركزي نضال البخاري إن حزب إرادة يضم في صفوفه من كل شرائح المجتمع من عمال الوطن والأطباء والمهندسين والإدارة المحلية والأكاديميين ويتوزعوا على كل مناطق المملكة وهذا يؤكد انه ليس حزب نخبوي.

وبين الأمين العام المساعد هيثم الزواهرة أن الشباب الأردني ممكَّن وقادر على المشاركة في العمل الحزبي والسياسي مؤكدا ان حزب إرادة مكَّن الشباب من صنع القرار بشكل حقيقي ونجدهم يحتلون مواقع قيادية في الهيكل التنظيمي للحزب.

وأوضح الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات مع الإعلام عمر الدهامشة أن الديمقراطية الاجتماعية التي يتبناها حزب إرادة تهدف إلى توزيع مكتسبات التنمية بعدالة على مختلف مناطق المملكة من شمالها إلى جنوبها، وهذا يدعونا إلى الانتساب إلى الأحزاب والمشاركة فيها بفعالية.

وبين الأمين العام المساعد لشؤون الاستقطاب الدكتور دميثان المجالي أن حزب إرادة حزب ديمقراطي مؤسسي تم انتخاب مؤسساته من قبل الهيئة العامة للحزب وفق نظامه الأساسي لأربع سنوات، ويشترك فيها مختلف أعضاء الحزب سواء في المجلس الوطني والمركزي والأمانة العامة ومكاتب الشباب والمرأة والعمل التطوعي، إضافة إلى اللجان القطاعية التي ستضع برنامج الحزب.