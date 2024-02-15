الخلايلة: كلفة الحج المميز تصل إلى 7 آلاف دينار

وطنا اليوم:أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، الخميس، أن حصة الأردن لأداء فريضة الحج هذا العام تبلغ 8 آلاف حاج من أصل 23 ألف مسجل.

وقال الخلايلة في مؤتمر صحفي لإعلان ترتيبات موسم الحج للعام الحالي 1445 هجري، إن “ترتيبات الحج مع الجانب السعودي نصت على أن الكوتة المخصصة لحجاج المملكة الأردنية الهاشمية لهذا العام 8 آلاف حاج ومن فلسطيني عام 1948، 4500 حاج” يشكلون ما مجموعه 12.5 ألف حاج وحاجة.

وبحسب الخلايلة، فقد سجل على موقع دائرة الحج والعمرة عندما أتيح التسجيل للمتقدمين لأداء فريضة الحج لجميع المواطنين في الأردن لمن هم مواليد عام 1970 فما دون، 23 ألف مواطن.

وتحدث عن اختيار مواليد حتى تاريخ 30/6/1952، من بين 23 ألف متقدم، استنادا لمعيار الأكبر سنا.

وستقوم دائرة الحج العمرة بإجراء قرعة لاختيار عدد بحدود ألف مواطن من مواليد 1/7/1953 وحتى تاريخ 31/12/1970 وهي فئة سمح لها بالتقديم لموسم الحج لهذا العام، وفق الخلايلة.

وسيبدأ تسليم التصاريح للحجاج لهذا الموسم اعتبارا من صباح السبت المقبل على أن ينتهي مساء السبت الذي يليه 24 شباط الحالي، علما بأن صلاحية كل تصريح ومدة الدفع مثبتة على التصريح، على ما شرح الخلايلة.

ودعا الخلايلة، ممن وقع عليهم الاختيار لأداء الحج لهذا العام، إلى مراجعة دائرة الحج والعمرة لاستلام التصاريح، مع إمكانية مراجعة مديريات الأوقاف في جميع مناطق الأردن لاستلام التصاريح.

زيادة محدودة في الأسعار

وقُسم سكن الحجاج من قبل وزارة الأوقاف إلى فئتين: الفئة الأولى هي الفئة المميزة في فنادق مصنفة 5 نجوم ولا يزيد بعدها 500 متر عن ساحات الحرم، وفي المدينة المنورة ضمن المنطقة المركزية وبمسافة لا تزيد عن 400 متر عن ساحات المسجد النبوي الشريف والنقل جوا فقط وسيكون السعر في هذه الفئة ما بين 4700-7000 دينار أردني، على ما ذكر الخلايلة.

وتختلف هذه الفئة من 4700-7000 دينار أردني بحسب الفندق وعدد الأسرة في الغرفة الواحدة ويضاف إلى ذلك سعر تذكرة الطيران، وفق الخلايلة.

أما الفئة الثانية، فقسمت إلى مستويات: مستوى أول فنادق 5 نجوم لا يزيد بعدها عن بلاط الحرم المكي أكثر من 2000 متر مربع عن ساحات الحرم في مكة المكرمة، وقدم 3 فنادق بهذا المستوى بمسافة 500 متر وفندق واحد بمسافة 1600 متر مع تأمين مواصلات … وفي المدينة المنورة ضمن المنطقة المركزية.

وسيكون أسعار هذه الفئة على النحو الآتي: برا بين 3393 دينارا إلى 3942 دينارا لكن يختلف هذا السعر ضمن هذه الفئة بين 3393 إلى 3942 حسب اسم الفندق وعدد الأسرة في الغرفة الواحدة، بحسب ما شرح الخلايلة.

وأما جوا بين 3310 إلى 3860 دينارا وتختلف حسب اسم الفندق وعدد الأسرة أيضا في الغرفة الواحدة ويضاف إلى هذا السعر تذكرة الطيران، وفق الخلايلة.

وقال الخلايلة إن المستوى الثاني ضمن الفئة الثانية فهي فنادق جيدة جدا لا يزيد بعدها على 1500 متر عن ساحات الحرم في مكة المكرمة، وفي المدينة المنورة ضمن المنطقة المركزية، وستكون فنادق الحجاج لهذا المستوى ضمن مناطق الحفاير وجرول والمسفلة في مكة المكرمة، علما بأن بعض الفنادق لا يزيد بعدها عن 800 متر عن ساحات الحرم المكي.

وبحسب الخلايلة، سيكون السعر كالآتي: برا تتراوح الأسعار بين 3090 دينارا إلى 3369 دينارا، وتختلف من ائتلاف شركات إلى أخرى حسب الفندق وعدد الأسرة في الغرفة الواحدة وفي الحافلات العادية ويضاف 120 دينارا لحافلات VIP.

أما جوا، تتراوح أسعار هذه الفئة ما بين 2958 دينارا إلى 3498 دينارا ويضاف إلى ذلك ثمن تذكرة الطيران وتختلف من ائتلاف إلى آخر حسب الفندق وعدد الأسرة بالغرفة الواحدة.

وأشار الخلايلة إلى أن الأسعار لهذا العام قريبة من العام الماضي، مع “وجود زيادة قليلة جدا ومحدودة بسبب ارتفاع تكلفة استئجار المواقع” في عرفات ومنى حسب تعليمات وزارة الحج والعمرة السعودية.