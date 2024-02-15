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اشتداد عدم الاستقرار الجوي في الساعات القادمة

منذ ساعة واحدة
اشتداد عدم الاستقرار الجوي في الساعات القادمة

وطنا اليوم:أفاد موقع طقس العرب، الخميس، بأن صور الأقمار الاصطناعية الأخيرة تشير إلى تأثر مناطق عشوائية من الأردن بأمطار متفاوتة الغزارة، تشمل أجزاء من شمال ووسط وجنوب وشرق الأردن.
وأوضح طقس العرب، أن بعض هذه الزخات رُبما يكون غزير في نطاقات جغرافية ضيقة وتترافق مع تساقط لزخات البَرَد مما يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب وتشكل السيول، خاصة مع الساعات القادمة.
ونوه طقس العرب، إلى ضرورة الانتباه من مخاطر جريان الأودية والشعاب ورُبما تشكل السيول بسبب الهطولات العشوائية.


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