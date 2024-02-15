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الأردن يستضيف اجتماعا ‏لبحث مكافحة المخدرات مع العراق وسوريا ولبنان

منذ ساعة واحدة
الأردن يستضيف اجتماعا ‏لبحث مكافحة المخدرات مع العراق وسوريا ولبنان

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية، طارق المجالي، إن ‏الوزارة بصدد استضافة اجتماع خلال الأيام المقبلة في عمّان على ‏مستوى وزراء الداخلية في جمهورية العراق الشقيق والجمهورية ‏العربية السورية الشقيقة والجمهورية اللبنانية الشقيقة.
وبين المجالي أن الاجتماع يأتي ‏لبحث موضوع آفة المخدرات ومكافحتها وتعزيز التعاون في هذا ‏الإطار لمواجهة التحديات المشتركة التي باتت تشكل خطراً يداهم ‏مجتمعات المنطقة، حيث أضحت هذه الآفة من أبرز المشكلات التي ‏تهدد السلم المجتمعي.
وسيبحث الاجتماع تعزيز مجالات التعاون ‏الأمني بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية العليا في دول المنطقة، وفق المجالي


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