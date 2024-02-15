وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية، طارق المجالي، إن الوزارة بصدد استضافة اجتماع خلال الأيام المقبلة في عمّان على مستوى وزراء الداخلية في جمهورية العراق الشقيق والجمهورية العربية السورية الشقيقة والجمهورية اللبنانية الشقيقة.
وبين المجالي أن الاجتماع يأتي لبحث موضوع آفة المخدرات ومكافحتها وتعزيز التعاون في هذا الإطار لمواجهة التحديات المشتركة التي باتت تشكل خطراً يداهم مجتمعات المنطقة، حيث أضحت هذه الآفة من أبرز المشكلات التي تهدد السلم المجتمعي.
وسيبحث الاجتماع تعزيز مجالات التعاون الأمني بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية العليا في دول المنطقة، وفق المجالي
الأردن يستضيف اجتماعا لبحث مكافحة المخدرات مع العراق وسوريا ولبنان
وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية، طارق المجالي، إن الوزارة بصدد استضافة اجتماع خلال الأيام المقبلة في عمّان على مستوى وزراء الداخلية في جمهورية العراق الشقيق والجمهورية العربية السورية الشقيقة والجمهورية اللبنانية الشقيقة.