الملك: نحيي المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى في يوم الوفاء

وطنا اليوم:وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، رسالة في يوم الوفاء للمحاربين القدامى والمتقاعدين العسكريين، المصادف الخميس.

وكتب جلالته في منشور له على منصة إكس: “كنتم على العهد وستبقون في خدمة الأردن الغالي والدفاع عن حماه. نحيي المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى في يوم الوفاء. أنتم رديف جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية الباسلة”