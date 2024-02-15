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الملك: نحيي المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى في يوم الوفاء

منذ ساعة واحدة
الملك: نحيي المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى في يوم الوفاء

وطنا اليوم:وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، رسالة في يوم الوفاء للمحاربين القدامى والمتقاعدين العسكريين، المصادف الخميس.
وكتب جلالته في منشور له على منصة إكس: “كنتم على العهد وستبقون في خدمة الأردن الغالي والدفاع عن حماه. نحيي المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى في يوم الوفاء. أنتم رديف جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية الباسلة”


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