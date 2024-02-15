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الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين والكاز عالميا

منذ 30 ثانية
الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين والكاز عالميا

وطنا اليوم:كشفت أرقام صادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أن معدل سعر بيع البنزين أوكتان 90 ارتفع في الأسبوع الثاني من شهر شباط/فبراير الحالي إلى 828.7 دولار للطن، مقارنة مع معدل سعره المسجل في الأسبوع الأول من ذات الشهر الذي بلغ 794.2 دولار، بنسبة بلغت 4.3 في المئة.
وأظهرت الأرقام ، أن معدل سعر بيع البنزين أوكتان 95 ارتفع كذلك إلى 869.1 دولار للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول الذي بلغ 839.6 دولار، بنسبة بلغت 3.5 في المئة، أيضا ارتفع معدل سعر السولار من 737 دولارا للطن إلى 772 دولارا، بنسبة ارتفاع بلغت 4.7 في المئة.
وبينت الوزارة أن معدل سعر الكاز ارتفع كذلك من 763.2 دولار للطن إلى 800.6 دولار، بنسبة بلغت 4.9 في المئة، كذلك ارتفع معدل سعر زيت الوقود من 417.9 دولار للطن إلى 432.5 دولار، بنسبة 3.5 في المئة.
وارتفع معدل سعر الغاز البترولي المسال في الأسبوع الثاني من شباط/فبراير الحالي إلى 637.5 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في كانون الثاني/يناير الماضي الذي بلغ 627.5 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 1.6 في المئة.
من جهة أخرى ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من شباط الحالي، ليصبح 85 دولارا للبرميل، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول الذي بلغ 80.8 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 5.1 في المئة، بحسب وزارة الطاقة.


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